巴黎奧運｜方力申做足功課去訪問 認有壓力最難忘採訪何詩蓓

方力申為無綫巴黎奧運擔任巴黎特派專員，在奧運期間主力負責採訪港隊、國家隊及不同國家的游水運動員。本身亦是游水運動員的小方，憑藉自身的運動員經驗，及謙厚有禮又體貼的採訪態度，成功俘虜無限網民歡心，連日來不斷在小方主理的獨家訪問片段下留言讚好，盛讚小方是「採訪界世一」。

問題永遠多過兩手準備 昨日，無綫官方社交媒體越洋訪問了小方，小方亦應要求分享了採訪心得及事前準備功夫：「好多問題要假設定，因為每次佢哋（運動員）過嚟都係得兩、三分鐘，已經會有人撩我要我畀運動員走；同埋大會會先做運動員訪問，所以過到嚟時運動員可能已經需要休息/放鬆。正因為一嚟到得兩分鐘左右時間，我又唔係記者出身，所以一定要假設定唔同類型嘅問題。」 他表示最難忘訪問何詩蓓，小方說︰「因為咁多人關注，我會假設定佢攞金牌問咩、攞銀牌問咩、攞銅牌問咩，冇獎牌會問咩，有意外會問咩；喺佢游嘅過程又要觀察有冇嘢可以講番，例如佢200自頭三個50都係第一名嘅，我就話佢勇者無懼。因為肯衝就係佢嘅策略同膽色。我依家講番起都覺得大壓力。」

小方又指由於很多時要針對運動員臨場發揮問問題，變相事前做的功課或準備都有可能白費：「做極功課都好啦，臨場最緊要係睇運動員發揮成點，得到咩成績，好多都係即時反應，有可能之前準備好嘅嘢，到頭來要用另一套。」 談到是次好評如潮、有否獲親友越洋支持，小方笑言：「係收到好多好多Message呀，有修哥胡楓、安安姐（余安安），獎門人（曾志偉）有鼓勵我；但都係嗰句，我唔係好叻，我都好緊張，但我覺得最重要係將運動員/被訪者嘅信息畀到觀眾知道，我只不過係要諗一啲問題等佢答嘅時候發揮到，同埋盡量問一啲有特色啲嘅問題。」並感嘆謂：「做記者最難嘅係，依家太多人關注我哋嘅言行，對前線嚟講都係好大嘅壓力。」