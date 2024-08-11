巴黎奧運｜朱凱婷成「五朝元老」 全紅嬋教練舊照曝光

巴黎奧運即將落幕，已為無綫主持第五屆奧運的朱凱婷（Heidi）日前在社交平台上載多張照片，回顧過去5屆主持奧運的感受。已是「奧運五朝元老」的朱凱婷今年繼續夥拍鍾志光，組成鐵膽陣容，憑其豐富的主持經驗及栽業評論，具備強勁的壓場感，勁獲讚賞。她亦有貼出跟鍾志光的合照，發現二人的變化並不是很大。

「奧運五朝元老」朱凱婷在社交平台留言大喊不捨得：「這幾天同鍾sir 做節目，除咗欣賞現場緊張嘅賽事之外，亦會傾吓過去幾屆合作嘅點滴！這幾天翻睇舊嘅工作照，真係有莫名其妙嘅感動！時間過得太快，今屆已經係自己第五屆主持奧運，鍾Sir更加係第九屆！」

朱凱婷還續說：「2008北京奧運第一屆開始，我學習做場外採訪運動員，遊走於場館及錄影廠；2012倫敦奧運採訪奧運場外的城市點滴；2016里約奧運， 2020東京奧運，到2024巴黎奧運，太多太多難忘嘅畫面。多謝鍾Sir及各位專家嘅指導，亦好開心同唔同嘅主持合作，感激觀眾嘅分享，令我喺主持奧運呢個路途上繼續增值，繼續學習，繼續享受！」照片見到她於2016年曾與國家跳水隊運動員合照，見到有吳敏霞、施廷懋、劉蕙瑕、任茜以及陳若琳。陳若琳現時是全紅嬋的教練，原來當時的她已經長得非常清秀。