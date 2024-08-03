巴黎奧運｜湯告魯斯現身閉幕禮 空降體育場上演特技場面

巴黎奧運正進行得如火如荼，繼開幕盛會結合文化歷史元素，並請來百變歌后Lady Gaga表演，還有加拿大天后Celine Dion復出於壓軸登場，而近日盛傳閉幕禮會有荷李活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)上演一場「不可能任務」！

巴黎奧運將於8月11日舉行閉幕儀式，湯告魯斯最近正於巴黎欣賞各項奧運賽事，原來他正為閉幕當日籌備一場震撼表演，重現《職業特工隊》(Mission：Impossible)的特技場面。