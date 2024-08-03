巴黎奧運｜湯告魯斯現身閉幕禮 空降體育場上演特技場面

巴黎奧運正進行得如火如荼，繼開幕盛會結合文化歷史元素，並請來百變歌后Lady Gaga表演，還有加拿大天后Celine Dion復出於壓軸登場，而近日盛傳閉幕禮會有荷李活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)上演一場「不可能任務」！
巴黎奧運將於8月11日舉行閉幕儀式，湯告魯斯最近正於巴黎欣賞各項奧運賽事，原來他正為閉幕當日籌備一場震撼表演，重現《職業特工隊》(Mission：Impossible)的特技場面。
據《TMZ》報道，湯告魯斯會上演他擅長的特技動作場面，屆時把會旗帶到下一屆(2028年)夏季奧運會舉辦地洛杉磯。表現內容上，湯告魯斯會從體育場的頂上用繩索從天而降，落在體育場地面，拿起奧運會會旗，之後電視直播畫面將切到一段預錄視頻，湯告魯斯乘飛機把會旗從巴黎帶到洛杉磯，他將跳傘降落到著名的荷李活地標Hollywood Sign，並將旗幟傳給幾名奧運選手，而降落畫面，原來早在今年3月已被拍得於該處埋位練習，當時他被拍得在荷李活地標上的照片，但是沒有他在空降畫面，且沒有人發現與奧運有關。消息又透露，湯告魯斯空降體育場的動作部份仍在規劃中，因為整個安排相當複雜，可能會安排特技人擔任湯告魯斯替身。