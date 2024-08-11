巴黎奧運｜蔡俊彥做旁述提升表演能力 欣賞連翊希鏡頭前真情流露

香港劍擊運動員蔡俊彥及連翊希今日到東港城出席活動，蔡俊彥在活動上分享了觀看張家朗決賽時的感受，坦言運動員的心理質素是很重要，更加是致勝的關鍵，也令他想起當年的出賽經驗：「還記得在仁川大獎賽32強中，我處於一直落後的情況，輸一分就要出局了，最後我的心態放開了，連追幾分終能獲勝。今日見到大批香港市民關注體壇發展，支持本地運動員，對我來說都是打了一支強心針，是我繼續堅持的動力。」

連翊希亦非常認同心態決定境界，並加以補充：「心理素質是經驗的累積，隨著各個比賽，獲勝固然能建立自信，但落敗了就可反省自己如何進步。所以，從小投入各種運動，培養健康習慣及心理質素亦是很重要。今日有機會教授一眾小朋友基本的劍擊技巧和規則，不但能推廣劍擊普及化，更重要是希望讓小朋友可以享受劍擊的樂趣，冀將這項運動傳承下去。」

蔡俊彥與連翊希分別為ViuTV及無綫擔任劍擊項目旁述，二人的表現均成為網民焦點。蔡俊彥表示今次做旁述幫到他如何表達自己，令他教小朋友時可以說話更清晰，日後如有時間會考慮再參加。蔡俊彥又提到自己也有看到連翊希主持，十分欣賞對方真性情的表現。連翊希對於真性情一事，認為當下是很想大家知道運動員背後付出很多，所以當下如此感觸。

連翊希認為今次可以做旁述，令她非常認真分析賽事，以第三者去看整個賽事再說出來，發現對自己練習時也有很大幫助。她表示自己也很愛做旁述，但日後要看時間，不影響練習便可以。