巴黎奧運｜51歲土耳其射擊選手插袋奪銀牌 香港網民指撞樣陳展鵬

在2024年巴黎奧運的射擊混合團體10米氣手槍賽事上，51歲土耳其選手Yusuf Dikec沒有戴上輔助眼鏡，只以黑框眼鏡配上普通耳塞，在近乎「零裝備」上陣，並擺出單手插褲袋的姿勢奪得銀牌。

Yusuf Dikec生於1973年1月1日，本身是位經驗豐富的射擊手，亦屬土耳其憲兵隊高級准尉，過去已有參加奧運的經驗，曾出戰2012倫敦奧運及2016年里約奧運，而Yusuf Dikec在今屆奧運上總共參加兩項賽事，10 米氣手槍單人賽總分排名第13名，混雙賽事摘下銀牌，是他人生第一次奪得奧運獎牌。