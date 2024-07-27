巴黎奧運｜Lady Gaga任開幕禮嘉賓 Celine Dion壓軸出場再開金口

巴黎奧運開幕式於香港時間凌晨1時半在塞納河舉行，呈現法國特色文藝、音樂及舞蹈表演。一如所料，百變天后Lady Gaga果然成為今屆奧運的表演嘉賓，畫面相當華麗，Lady Gaga演繹經典法文歌《Mon truc en Plume》，載歌載舞及用鋼琴邊彈邊唱，為開幕禮掀起首個高潮。
Celine Dion出巡
整個開幕典禮長達4小時，56歲加拿大樂壇天后Celine Dion壓軸出場，她兩年前宣布確診僵硬人症候群（簡稱SPS），導致軀幹、肢體肌肉僵硬，被迫取消駐場及巡迴演唱會，停工專心治療，Celine Dion在上月播出紀錄片《I Am：Celine Dion》自稱病情仍未受控，更在鏡頭前癲癇發作。
怎料今次Celine Dion病癒復出首次公開大展歌喉，獻唱法國傳奇女歌手Edith Piaf名曲《Hymne de l’Amour》，Celine曾在1996年亞特蘭大奧運上唱出《The Power Of The Dream》，相隔28年再為奧運開幕禮表演。對於有傳Celine Dion以天價為奧運開金口，官方澄清傳聞指Celine收取200萬美元（約1560萬港元）歌酬的說法不當，強調開幕表演嘉賓均是無償演出。Celine Dion日前已身在巴黎，更到處出巡獲熱烈歡迎。至於美國女歌手Ariana Grande、美國男歌手John Legend一家、Louis Vuitton男裝創作總監Pharrell Williams、鋼琴家郎朗等亦有現身會場。