巴黎奧運｜Lady Gaga任開幕禮嘉賓 Celine Dion壓軸出場再開金口

Lady Gaga現身開幕式作歌舞表演。 (美聯社)

巴黎奧運開幕式於香港時間凌晨1時半在塞納河舉行，呈現法國特色文藝、音樂及舞蹈表演。一如所料，百變天后Lady Gaga果然成為今屆奧運的表演嘉賓，畫面相當華麗，Lady Gaga演繹經典法文歌《Mon truc en Plume》，載歌載舞及用鋼琴邊彈邊唱，為開幕禮掀起首個高潮。

Celine Dion出巡 整個開幕典禮長達4小時，56歲加拿大樂壇天后Celine Dion壓軸出場，她兩年前宣布確診僵硬人症候群（簡稱SPS），導致軀幹、肢體肌肉僵硬，被迫取消駐場及巡迴演唱會，停工專心治療，Celine Dion在上月播出紀錄片《I Am：Celine Dion》自稱病情仍未受控，更在鏡頭前癲癇發作。