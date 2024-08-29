巴黎殘奧｜成龍做火炬手整條街大叫Jackie 粉絲要求合照全無say no

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）於香港時間周四(29日)凌晨開幕，成龍聯同法國女演員Elsa Zylberstein，以及舞蹈家Benjamin Millepied，擔任今屆殘奧火炬手。由於法國當地有不少人是成龍的fans，於是巴黎街頭都擠滿了手持支持成龍的橫額，以白底紅字寫住「Kung Fu Legend Jackie Chan」及「功夫巨星成龍」，並不停大叫「Jackie！Jackie！」

成龍下車後，他向四方八面的群眾揮手及鞠躬示意，當他拿起火炬時，更邊跑邊派飛吻，令現場氣氛更高漲。從網上的影片見到，有不少特警更放下工作，要求跟成龍拍照，成龍照單全收。有影片更拍到成龍近乎每行一步，便要停下來跟群眾自拍，更有年青人踩單車追住成龍要求影相。就連開幕禮，成龍在看台欣賞演出時，依然有不少人專誠走到他的位置要求合照，由於前來合照的人太多，連總統馬克龍亦忍不住探頭看發生甚麼事。

成龍的電影在法國大受歡迎，他的電影及對白更寫在法國的教科書內。當年他拍《十二生肖》時，到法國取景， 尚蒂伊城堡和孔代博物館是首次允許電影製作隊伍進入拍攝，並且把路易十六座椅等國家級文物供給成龍作為電影道具使用，可見法國人對成龍的重視。