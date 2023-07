巴黎演唱會7萬人入場照樣hea跳 無阻BLACKPINK YouTube follower突破9000萬

累計322億視頻 點擊率

BLACKPINK YouTube頻道的總播放量,累計超過322億,包括《Kill This Love》、《BOOMBAYAH》、《How You Like That》、《Pink Venom》等所有歌曲視頻,全部均獲破億的點擊率,某些歌曲更獲超10憶播放量,從流量數據而反映她們全球第一女團地位。8月開始,BLACKPINK將會到美國的新澤西、拉斯維加斯、舊金山和洛杉磯舉行5場演唱會,之後應該回韓國為這次巡演收尾,經過1年接近100場的巡演,她們應該會休息半年以上,才會推出新歌了。