巴黎演唱會7萬人入場照樣hea跳 無阻BLACKPINK YouTube follower突破9000萬

韓國女團BLACKPINK，月頭於英國出席《BST Hyde Park》音樂節，成為首個K-Pop藝人，成為該音樂節的壓軸表演嘉賓。剛過的周日又於法國巴黎的Stade de France體育館，舉行一場7萬人入場的演唱會。經過9個月的世界巡演，BLACKPINK 4美明顯疲態畢露，但仍無阻她們的受歡迎程度。

全球藝人排名第一紀錄保持者 YouTube剛公布，BLACKPINK的官方頻道於今日上午4時36分，訂閱人數突破9,000萬大關，是全球藝人之冠，這個紀錄他們保持了1年10個月。BLACKPINK於2016年6月26日開設YouTube頻道，2020年7月已經躋身全球藝人訂閱人數榜前5名，與Ariana Grande、Eminem、Ed Sheeran和Justin Bieber奪排名第一，經過1年多的努力，她們於2021年9月突破8,000萬follower，成為YouTube訂閱人數全球最高的藝人。