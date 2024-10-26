巾幗梟雄之懸崖 | 呂珊消瘦之謎解開 定妝造型花足8小時

無綫《巾幗梟雄之懸崖》（巾幗4），昨晚（25日）播出的第五集，焦點劇情是七爺（胡定欣飾）被綁後遭神秘老人（蕭正楠飾）一再挑機及折磨，以及七爺母親鄧老太（呂珊飾）如何懇求柴十七（黎耀祥飾）幫忙拯救愛女。已有三至四年甚少參與劇集演出的呂珊，昨晚甫出場即憑高貴及慈祥氣質成功突圍。
短短一集中，呂珊展現了不同層次的情緒，相隔數年後再現公仔箱的呂珊，望落明顯清減不少，談到有不少網民對於她身體消瘦表現關注時，對此呂珊坦言其實是為了角色造型，才衝刺式激減八磅：「監製話要瘦少少，我就試吓keep，唔keep弗之前個造型真係唔係咁理想，後尾減咗八磅，出嚟效果就好咗，其實最難係瘦面，但當我知道大家都覺得我好瘦時，都係一個好大嘅鼓舞嚟。」
呂珊談到鄧老太角色獲讚有貴氣，她透過劇組試造型過程相當嚴謹，需時長達八小時：「真係坐喺度七、八個鐘試咗好多髮型同化妝，啲貴氣係時間做出嚟嘅。」並續指劇集拍攝氣氛愉快專業，很多場口都是一take過完成：「因為大家都好專注演出，全部一take過架，所以士氣真係好好，好開心。」呂珊又興奮表示近日嘗試了很多不同類型的工作，其中一樣是首度演出粵劇：「我跟米雪姐去咗新加坡破天荒地演出真正嘅粵劇，真係學咗好多嘢、眼界大開，都花咗好幾個月時間日以繼夜咁練習粵劇。」 至於，邵初是次是繼《愛‧回家之開心速遞》後首個正式劇集演出，她感激黎耀祥拍攝時給了她很多貼士：「佢啲貼士寫咗我兩頁紙notes都唔夠寫，祥哥主要教我演戲要自然、要有生活質感，要考慮清楚當下嘅情緒、態度，唔好死背書，唔好為咗咩目的去演，而係要演個過程出嚟從而達到個目的，佢啲貼士多到我都講唔晒。」