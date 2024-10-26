巾幗梟雄之懸崖 | 呂珊消瘦之謎解開 定妝造型花足8小時

無綫《巾幗梟雄之懸崖》（巾幗4），昨晚（25日）播出的第五集，焦點劇情是七爺（胡定欣飾）被綁後遭神秘老人（蕭正楠飾）一再挑機及折磨，以及七爺母親鄧老太（呂珊飾）如何懇求柴十七（黎耀祥飾）幫忙拯救愛女。已有三至四年甚少參與劇集演出的呂珊，昨晚甫出場即憑高貴及慈祥氣質成功突圍。

短短一集中，呂珊展現了不同層次的情緒，相隔數年後再現公仔箱的呂珊，望落明顯清減不少，談到有不少網民對於她身體消瘦表現關注時，對此呂珊坦言其實是為了角色造型，才衝刺式激減八磅：「監製話要瘦少少，我就試吓keep，唔keep弗之前個造型真係唔係咁理想，後尾減咗八磅，出嚟效果就好咗，其實最難係瘦面，但當我知道大家都覺得我好瘦時，都係一個好大嘅鼓舞嚟。」