巾幗梟雄之懸崖｜羅天宇勁好艷福 孖港姐陳曉華陳楨怡譜三角戀

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》即將於翡翠台隆重登場。今輯談情重任，落在年青輩演員身上，飾演茶樓老闆獨女—桂花香的陳曉華（Hera），與飾演亡命之徒韋豪的羅天宇，將譜出一段一波多折、但又兩小無猜的純愛故事。識於微時的桂花香及韋豪，因某種原因失散多年；最終久別重逢的二人雖火速重燃愛火，但礙於各種現實，二人一直未能光明正大地成為情侶；縱然如此，二人仍甘願無條件為對方付出、甚至自我犧牲；而當二人感情漸見起色時，卻又殺出程咬金寧俐（陳楨怡飾）挑撥離間。

高度係最大問題

羅天宇在同一套劇中與港姐冠軍及亞軍人馬有感情戲，他笑言並沒有如大家想像般好艷福，並笑言與Hera及楨怡「談情」最大難度竟是高度問題，天宇笑言：「我哋有個小三角戀，而同佢哋拍談情戲，高度係最大問題！因為我個角色成日著啲鞋都冇乜底，佢哋兩個本身已經好高，加上佢哋個角色成日要著高踭鞋，佢哋又勁瘦，企喺佢哋側邊，Suppose我個角色要好有型架嘛，但畀佢哋搞到好似矮仔咁。」

入行16年終嘗打鬥戲

天宇又補充指，拍攝《巾幗4》最開心及難忘的地方，是終能一償心願接觸動作戲：「我入行十六年喇，最近每年專訪講新目標，我都會話好想試拍打鬥戲，細個睇葉問、黃飛鴻、李小龍已經好鍾意，所以一路好期待拍，去到今次真係有機會接觸，真係好開心。初初聽故仔話我個角色槍法好好，仲以為唔使點打，點知唔係，原來我咁就做咗『動作擔當』。」