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娛樂
2024-10-17 20:29:02

巾幗梟雄之懸崖｜羅天宇勁好艷福 孖港姐陳曉華陳楨怡譜三角戀

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羅天宇在《巾幗梟雄之懸崖》中，孖港姐陳曉華陳楨怡譜三角戀 。

羅天宇在《巾幗梟雄之懸崖》中，孖港姐陳曉華陳楨怡譜三角戀 。

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無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》即將於翡翠台隆重登場。今輯談情重任，落在年青輩演員身上，飾演茶樓老闆獨女—桂花香的陳曉華（Hera），與飾演亡命之徒韋豪的羅天宇，將譜出一段一波多折、但又兩小無猜的純愛故事。識於微時的桂花香及韋豪，因某種原因失散多年；最終久別重逢的二人雖火速重燃愛火，但礙於各種現實，二人一直未能光明正大地成為情侶；縱然如此，二人仍甘願無條件為對方付出、甚至自我犧牲；而當二人感情漸見起色時，卻又殺出程咬金寧俐（陳楨怡飾）挑撥離間。

陳曉華飾演桂花香，是一位善良同清純到不得了的姑娘。

陳曉華飾演桂花香，是一位善良同清純到不得了的姑娘。

高度係最大問題

羅天宇在同一套劇中與港姐冠軍及亞軍人馬有感情戲，他笑言並沒有如大家想像般好艷福，並笑言與Hera及楨怡「談情」最大難度竟是高度問題，天宇笑言：「我哋有個小三角戀，而同佢哋拍談情戲，高度係最大問題！因為我個角色成日著啲鞋都冇乜底，佢哋兩個本身已經好高，加上佢哋個角色成日要著高踭鞋，佢哋又勁瘦，企喺佢哋側邊，Suppose我個角色要好有型架嘛，但畀佢哋搞到好似矮仔咁。」

入行16年終嘗打鬥戲

天宇又補充指，拍攝《巾幗4》最開心及難忘的地方，是終能一償心願接觸動作戲：「我入行十六年喇，最近每年專訪講新目標，我都會話好想試拍打鬥戲，細個睇葉問、黃飛鴻、李小龍已經好鍾意，所以一路好期待拍，去到今次真係有機會接觸，真係好開心。初初聽故仔話我個角色槍法好好，仲以為唔使點打，點知唔係，原來我咁就做咗『動作擔當』。」

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羅天宇飾演殺手韋豪，入行十六年，終於可以圓夢拍到動作戲。 羅天宇飾演殺手韋豪，入行十六年，終於可以圓夢拍到動作戲。 羅天宇飾演殺手韋豪，入行十六年，終於可以圓夢拍到動作戲。 羅天宇飾演殺手韋豪，入行十六年，終於可以圓夢拍到動作戲。 羅天宇飾演殺手韋豪，入行十六年，終於可以圓夢拍到動作戲。

陳曉華首次演民初劇

是次首度參演民初劇的Hera，劇中不但造型多多，而且每個造型均是仙氣逼人、顏值爆燈；除了甜笑、天真的樣子勁吸引，淚眼汪汪的委屈樣亦煞是動人，堪稱《巾幗4》的「眼淚擔當」。談到首次拍民初劇Hera笑言最大驚喜是造型想像中多元及豐，並透露是淡妝上陣演出：「我有好多套造型雖然好淡妝但係就係因為好清淡符合桂花香呢個角色。」她更笑言由於劇中造型偏公主風，故拍畢劇集後多了「香香公主」這個稱號，十分搞笑

Hera劇入面個個造型都好靚，仲要好有仙氣。 Hera劇入面個個造型都好靚，仲要好有仙氣。 陳曉華的角色因為單純又感情豐富，所以成日都會喊。 Hera劇入面個個造型都好靚，仲要好有仙氣。 Hera劇入面個個造型都好靚，仲要好有仙氣。 陳曉華的角色因為單純又感情豐富，所以成日都會喊。 陳曉華的角色因為單純又感情豐富，所以成日都會喊。 陳曉華的角色因為單純又感情豐富，所以成日都會喊。

陳楨怡造型多變

至於與Hera及天宇苦陷三角關係的楨怡，劇中造型同樣漂亮多變，除了有多款超貼身旗袍大晒美好身段及白滑長腿，更會展現極富年代感的富貴睡衣Look，及年代貴婦Look，絕對值得期待。獲監製嘟嘟點名大讚演戲有天份的楨怡，在劇中飾演暗戀天宇多年的「心機女」，為了贏取天宇關注及憐惜，更不惜自殘兼作故仔，角色具備一定程度殺傷力。

陳楨怡劇中造型同樣漂亮多變。 陳楨怡劇中造型同樣漂亮多變。 陳楨怡劇中造型同樣漂亮多變。 陳楨怡劇中造型同樣漂亮多變。 陳楨怡劇中造型同樣漂亮多變。

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