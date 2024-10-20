巾幗梟雄之懸崖｜羅天宇唔敢寄望拎獎 陳曉華陳楨怡爭仔寧願雙雙退出

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》將於下周一(21日)首播，黎耀祥、胡定欣、蕭正楠、羅天宇、陳曉華、陳楨怡等一眾演員以劇中的造型現身，並登上開篷巴士為劇集宣傳。黎耀祥、胡定欣坐古董開篷車駛到灣仔金紫荊廣場，其餘演員則坐宣傳巴士，他們甫出現隨即吸引數百群眾湧上前要求合照及拎紀念品，令整個金紫荊廣場濟滿人群，場面墟冚。

羅天宇在劇中周旋在陳曉華及陳楨怡兩女之中，三人接受訪問時，表示他們在劇中的關係微妙，因為兩女都跟羅天宇有難忘的經歷。陳曉華表示看完預告之後，覺得自己的角色很慘外，也覺得陳楨怡的角色好可憐，如現實中的她一定會選擇退出。陳楨怡就搞笑表示現實中自己跟陳曉華才是一對，因為大家經常在片場一齊玩，更稱有欺負羅天宇，令到在旁的羅天宇只好表示「原來我先係要退出嗰一個。」

天宇今次在劇中要應付武打場口，亦是他入行以來首次，他坦言自細很喜歡動作戲，今次有機會當然想做好些，但奈何愈想做好，卻出了反效果，在片場不時很嬲自己。他稱為了好好應付不同動作，自己也不停去做運動。陳楨怡本身有武術底子，她表示今次未有大展身手，但開心可以試到吊威也，感覺很特別，希望下次可以試做不同動作。