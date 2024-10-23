巾幗梟雄之懸崖｜羅天宇唔熟打鬥戲NG30次 竟靠劉穎鏇練成「跪地開槍法」

《巾幗梟雄之懸崖》(《巾幗4》) 昨晚（22日）播出第二集，劇集尾段的大型槍戰動作場口，先是茶樓門外一輪大龍鳳槍戰，再來是茶樓內的埋身肉搏，更由地下沿著樓梯一直打到上二樓，涉及演員近百人。羅天宇在相關場口中施展渾身解數，除了擒高趴低兼不斷翻跟斗，一招跪地跣住掹雙槍、再緊接轉身開槍甫士相當煞食；據知該幕長達3分鐘的槍戰打鬥戲，前後足足拍了兩日，製作認真。

對於入行16年終圓夢拍攝動作戲，天宇自然不敢怠慢，事前積極跑步及踩單車練氣：「我一有時間就會租架單車周圍踩吓，可能開工前來回踩一個半鐘頭單車去買杯咖啡，所以拍時體力係ok嘅。」天宇續指由於初頭未能掌握打鬥戲技巧，故此曾試過一場戲NG 30次：「有啲take可能拍咗20、30次都未必做到個感覺，感恩今次學到好多嘢。」

天宇又謂每次完成動作場口都很有成功感，並感激對手祥哥及蕭正楠很正面和有鼓勵性：「有時就算嗰take ok咗，我哋會話做多個更加好嘅，希望帶到刺激感畀觀眾。」天宇更笑言昨晚的「跪地甫」，全靠導演以「劉穎鏇激將法」令他苦練成功：「跣腳嗰吓好搞笑，導演講咗句：『劉穎鏇都跣到，你唔係唔得呀？』跟住我就因為呢句說話激發咗小宇宙係咁練，覺得一定要做好呢個動作，冇理由輸畀劉穎鏇架，好彩出嚟效果大家話幾好。」

天宇在劇中與陳曉華飾演分隔異地後再度重逢的青梅竹馬戀人，故在劇中有不少深情對望、但又千言萬語的場口。雖然二人在鏡頭前濃情蜜意，但其實私下二人相處猶如歡喜冤家，天宇更是曉華明目張膽的欺負對象，曉華笑言：「我萌生咗好想欺負佢嘅念頭，成日都想玩吓佢咁，因為佢好搞笑。之前佢買咗件外套係啡色嘅，我成日笑佢著呢件衫好大個，咁佢每次都會跑走，我就一路追住佢嚟笑，到依家都未摵甩呢個習慣。」