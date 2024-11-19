巾幗梟雄之懸崖 | 羅天宇為半裸埸口落力操肌3個月 曬相苦呻僅出30秒

TVB 劇集《巾幗梟雄之懸崖》昨晚（18日）一集講述羅天宇獄中剝衫，天宇半裸上陣，大曬結實胸肌兼強勁臂彎，震撼觀眾眼球；不過，曬肌場口只有不足半分鐘，羅天宇昨晚在社交網再貼出多張爆肌相，並苦呻：「努力着左3個月..出咗30秒.容許我記錄一下」網民都留言鼓勵他表示：「觀眾同你自己都睇到，無白費呀」、而翟威廉則謂：「男人公敵，今後要同你割席」、陳懿德亦搞笑表示：「聽日台慶可以著Joey的新衣」。

據知，天宇接到劇本後得知有半裸埸口，在三個月前已努力Keep fit操肌，不過，拍攝當日卻鬧出笑話，由於當日天氣寒冷，導演竟然沒有打算叫他除衫，天宇亦不禁問導演：「我拎住劇本問導演時，佢話：『唔使除啦』，我就：『吓？但呢度寫住赤裸上身喎，我為咗呢個三角形準備咗唔少時間喎。』因為我拍之前七日度已開始甩水，即係頭幾日飲好多公升水，三到六公升水，跟住慢慢cut，cut到最後一日24小時唔飲水。我跟住話我24小時冇飲水，可唔可以都拍一拍？佢就話：『你除啦』。」