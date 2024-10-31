巾幗梟雄之懸崖｜胡定欣北上宣傳被指係「單身貴族」 本尊霸氣回應

《巾幗梟雄之懸崖》劇情昨日提到黎耀祥被屈食死貓，於是出手反擊，由於故事情節都充滿當年《大時代》的味道，不少人對劇集開始改觀，表示終於有些反抗情節，令人看到咬牙切齒。

昨晚定欣在劇中與好姊妹兼戰友莊思明、關嘉敏、周麗欣及邵初等，亦上演了一場瘋狂的「夜總會之舞」，有七爺招牌灑金錢動作之餘，眾人的舞姿亦相當吸睛，當中關嘉敏一招近乎180度拗腰更是技驚四座、展示腰力之巔。關嘉敏受訪時笑指該個動作是劇組專誠預留給她：「好彩平時有拉開筋，我做到拱橋架，所以咪留咗呢個動作畀我做咯。」關嘉敏續指拍攝當日由於氣溫只有兩度左右，而她身穿的旗袍又有點薄，故埋位前狂黐暖包及著了三件底衫打底保暖，以致出來效果臃腫冇眼睇：「其實嗰場遊車河戲先係最凍，喺條街度係咁吹風、仲要食到應一應。」