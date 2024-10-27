巾幗梟雄之懸崖｜胡定欣認演繹七爺好用力 黎耀祥︰大家睇完結局先好鬧

由黎耀祥、胡定欣、蕭正楠等主演的劇集《巾幗梟雄之懸崖》今日(27日)在荃灣舉行宣傳活動。黎耀祥、胡定欣與幾位演員以劇中多套服裝示人，跟觀眾大玩遊戲。黎耀祥與胡定欣更首度獻唱劇中的插曲《紅蝴蝶》，但可能因為太緊張，二人全程都唔啱音，定欣更多次徘徊走音邊緣。唱畢之後，定欣都唞了一聲大氣表示好緊張。
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演七爺消耗很高能量
不少觀眾覺得他們的演出過度用力，黎耀祥與胡定欣接受訪問時就表示角色的情緒起伏比較複雜。黎耀祥指因為劇中有很多大龍鳳場口，對白很長而且情緒很反覆，甚至角色會不停在好人與壞人之間轉來轉去，但自己就覺得表現還可以。定欣就指自己花了一段時間去適應角色，因為開初雙方有不少鬥咀場口，消耗很高能量。
讚陳曉華是好對手
談到黎耀祥跟陳曉華演的「桂花香」有不少對手戲，有不少觀眾覺得他們相處似兄弟，但沒想到黎耀祥爆出柴十七其實是暗戀桂花香。他指角色設定是喜歡陳曉華，但因為年齡有差距，加上客觀的條件，令柴十七與桂花香相處像家人。他指陳曉華是一個很爽直的人，比較男仔頭，雙方拍攝時都很坦白，大家在片場會互相交流。他說︰「我最鍾意啲人唔跟劇本，睇下你講咩嘢，我再應啲咩。有時好得意，呢啲會撞到啲好嘅嘢出嚟，佢係一個好好對手。」
唔好睇一集就鬧
問到定欣有沒有跟黎耀祥試下不按劇本走，她坦言因為角色相處已經不同，自己演的七爺跟柴十七的相處是非常凝重，不像他跟陳曉華般輕鬆，單是他們同場的台詞已經是海量，「真係唔係話改到就改到，所以我就按劇本行先。我都好想可以有傾下閒偈呀！」
對於收視及坊間的評論，黎耀祥表示對這些沒有壓力，好與不好是有很多因素影響，自己盡了力，對得住自己便可。定欣就認為觀眾能夠多談論此劇，已經是一個很好的回報。黎耀祥續說︰「睇完唔鍾意就鬧下啦！但係記得睇埋大結局先鬧，唔好睇一集就鬧！」定欣指因為大陸的平台已經播出之後的集數，可以看到劇情的確是愈來愈緊張，盼大家可以多多支持。