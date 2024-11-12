巾幗梟雄之懸崖｜重現《巾幗》經典場面 謝雪心唔做潑辣女人轉演慈母超搶fo

由胡定欣夥拍黎耀祥的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》（下文簡稱《巾幗4》）正於翡翠台播出，上周五（8日）一集再有新角色登場，分別是蕭正楠分飾的龍四海，以及龍四海父母—龍督軍（曾航生飾）及薇姨（謝雪心飾）。以超搶鏡圓框黑超造型亮相的心姐，是《巾幗》系列核心人物；謝雪心於《巾幗》第一季飾演大奶奶，滿口陰險毒辣金句：「唔係你死就我亡，唔係魚死就網破」、「你係我嘅天敵，天生嘅敵人」，又經常設計陷害四奶奶鄧萃雯，憑角色榮獲「最佳女配角」殊榮。在《巾幗2》，心姐飾演「喜姐」，繼續針對雯女角色，滿腹心計、霸氣外露。今次，心姐在第四季的角色與以往角色有180度大轉變，除表面溫和得多，還有不能靠眼神表達的複雜內心戲，心姐受訪時嘆言是新挑戰：「劇情話我個仔喺荒島出咗意外，之後蕭正楠出現我就當咗佢喺我個仔，但其他人個個都唔相信佢係我個仔，自己都好矛盾。其實去到最尾我知佢唔係我個仔，但係又覺得就算唔係我個仔，自己都想有番個仔，所以呢個慈母好難演。」心姐還親揭造型墨鏡內含洋蔥：「因為個仔死咗，我喊到隻眼有問題，搞到唔係好睇到嘢，所以呢個戲唔可以靠眼神同眼淚去表達傷痛，對我嚟講都係新挑戰。」