巾幗梟雄之懸崖｜陳楨怡莊思明參與馬拉松 關嘉敏邊跑邊影靚景

《巾幗梟雄之懸崖》現於橫店拍攝，監製方駿釗（嘟嘟）早前率領劇中演員，包括：關嘉敏、陳楨怡、莊思明、葉泓聲及莫家淦（Keith），以「兩男三女」陣容響應「橫店馬拉松」，並組成小隊完成4公里歡樂跑。五位藝人均是首次在橫店參與馬拉松，當中莊思明及陳楨怡更是獻出人生首個馬拉松跑。
「橫店馬拉松」每年均會邀請正值橫店拍攝的各大劇組參與，現場氣氛熱鬧，除了每個劇組都會上下齊心參與，更會帶備「劇集Banner」為自己吶喊助威，難怪思明、關嘉敏、Keith都大讚現場氣氛好，思明說：「去到現場感受到嗰種氣氛之後心情突然好興奮。」關嘉敏說：「第一次見到好多唔同劇組拎住塊牌喺度跑，我覺得成個氣氛好正。」
談到參與感受，眾人異口同聲表示難忘沿途美景，關嘉敏笑指跑完馬拉松後恍如去完上海旅行：「咁啱嗰日天氣好，我哋仲要跑埋去橫店影視城嘅夢外灘，因為沿途會經過好多上海特色建築物，感覺就好似去完上海咁。雖然全程得4K，但好似跑咗好耐咁，因為都用咗好多時間影靚相。」思明說：「我哋每經過一個點就會停低影相，結果40幾分鐘先跑完。」根據關嘉敏提供視頻，她與思明及楨怡最後衝刺前夕相當興奮，更一邊拍片留念、一片瘋狂喪嗌衝過終點，完全感受到眾人當時有多「歡樂」。
Keith則大讚馬拉松全程感覺乾淨又舒服：「橫店嘅風景真係幾靚，我哋跑嗰段路係小鎮，大會封晒路畀我哋跑，沿途都幾舒服，又乾淨、山景又靚。」並笑言是人生最忙的一次馬拉松：「沿途主要係影相同影視頻，所以比一般馬拉松更忙碌！」繼去年《狀王之王》後才踏足橫店拍攝劇集的Keith，坦言橫店拍攝最開心的事，是大家不用開工期間，會積極相約聯誼，並互相介紹朋友給大家認識：「始終住埋同一間賓館，感情係會好啲。加上嗰度拍劇場地靚、景又大，喺嗰個環境做戲、尤其民初戲就更易代入到。」