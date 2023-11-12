巾幗梟雄之懸崖｜陳楨怡莊思明參與馬拉松 關嘉敏邊跑邊影靚景

《巾幗梟雄之懸崖》現於橫店拍攝，監製方駿釗（嘟嘟）早前率領劇中演員，包括：關嘉敏、陳楨怡、莊思明、葉泓聲及莫家淦（Keith），以「兩男三女」陣容響應「橫店馬拉松」，並組成小隊完成4公里歡樂跑。五位藝人均是首次在橫店參與馬拉松，當中莊思明及陳楨怡更是獻出人生首個馬拉松跑。

「橫店馬拉松」每年均會邀請正值橫店拍攝的各大劇組參與，現場氣氛熱鬧，除了每個劇組都會上下齊心參與，更會帶備「劇集Banner」為自己吶喊助威，難怪思明、關嘉敏、Keith都大讚現場氣氛好，思明說：「去到現場感受到嗰種氣氛之後心情突然好興奮。」關嘉敏說：「第一次見到好多唔同劇組拎住塊牌喺度跑，我覺得成個氣氛好正。」