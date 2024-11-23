巾幗梟雄之懸崖｜黎耀祥大結局施展神級演技 向胡定欣求婚28次場面溫馨

大奸角蕭正楠雖在日前劇情已死，但無損劇集的追看性，昨晚《巾幗梟雄之懸崖》的大結局，高潮泆起，結局開首已掀起觀眾淚點，講七爺（胡定欣）鼓勵失意的十七（祥仔），二人5分鐘純文戲對話，火花十足，情感真摯，而祥仔更發揮神級演技，全程眼有淚光，演繹出男兒有淚不輕彈之感，比起呼天搶地式爆喊演繹，更為令人心痛。

十七與七爺的情由起初的主僕情，繼而變為亦師亦友，再變為共生死患難的摯友，最後再成為一對，關係一層一層昇華，層次分明，而結局十七終向七爺表白，祥仔：「七爺，我想向你求婚」七爺回答道：「求婚有花，你都冇花」、「求婚有戒指，你都冇戒指」對此十七均表示有，而七爺接過戒指後，表示會回去考慮一吓，沒有肉麻對白，沒有火辣咀戲，短短對答，已充滿溫馨感，而劇集最終鏡頭二人已老態龍鍾，祥仔依舊地向七爺求婚，他還說：「大小姐，今次係我第28次向你求婚，我哋好老喇，你要應承喇」，Sweet到爆。