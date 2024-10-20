巾幗梟雄之懸崖｜黎耀祥胡定欣大讚劇集講求美學 蕭正楠一人分析三角高難度

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》將於下周一(21日)首播，黎耀祥、胡定欣、蕭正楠等一眾演員以劇中的造型現身，並登上開篷巴士為劇集宣傳。黎耀祥、胡定欣坐古董開篷車駛到灣仔金紫荊廣場，其餘演員則坐宣傳巴士，他們甫出現隨即吸引數百群眾湧上前要求合照及拎紀念品，令整個金紫荊廣場濟滿人群，場面墟冚。

提到《黑色月光》在差不多時候播出，難免會令人比較，黎耀祥及定欣表示不擔心，因為大家題材不同，希望兩套劇集都可以令觀眾喜歡。劇集由籌備到落實開拍花了幾年時間，最終女主角由胡定欣出任，這亦是她第8度跟祥哥合作。黎耀祥指跟定欣在不同階段合作，見證住對方成長，讚對方的演技愈來愈成熟，今次合作是大家綜合了過去大家的合作及展示出默契，可說是昇華到去另一層次。他說︰「呢套戲本身係好複雜，轉折位很多，離離合合，好多時代影響，今次合作可說是更豐富。」

《色，戒》美指擔任劇集藝術總監

今次無綫請來《色，戒》美指劉世運擔任劇集藝術總監，定欣在劇中的造型多達30多個，她亦大感歡喜。她說︰「劉世運老師真係好有心機，身邊啲人都睇住我好似fashion show咁，不停換衫，可以令大家目不暇給！好多人都好想睇下我個衣櫃係點！」

蕭正楠換裝又換狀態

蕭正楠在劇中要一人分飾三角，更揚言是專門搞破壞，而且他亦要不停換妝。他表示很多時三個角色都要一齊拍，所以要很清晰自己在演哪一個。他稱劇中的軍人造型是最喜歡，每次當定欣在銀行呼風喚雨時，自己就會帶領一班軍人闖入去，態度非常囂張。由於祥哥是日打扮比較沉實，問到造型會否被比下去，他說︰「其實都唔係，因為今次個美術諗好晒啲衫同背景係點配合，成個色tone都計好晒。呢次美術唔止係負責服裝，就連佈景都要負責埋，係已經設計好晒成個色tone。」