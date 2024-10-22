巾幗梟雄之懸崖｜黎耀祥親解「柴十七」名字由來 「極速黃包車」拍攝場面難度極高

金牌編審張華標重返TVB操刀拍攝《巾幗》系列，聯同好拍檔方駿釗（嘟嘟）監製的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》（下文簡稱《巾幗 4》）昨晚終於首播， 昨晚首播的《巾幗4》以舊上海為故事背景，第一集已高潮迭起女主角七爺鄧桂嬋（胡定欣飾）一開始便遇上危機，要找來擁三寸不爛之舌的柴十七（黎耀祥飾）打救；而巾幗與梟雄惺惺相惜的場口，更有著金牌編審張華標的強烈特色，就是連串密集式的精警對白，及男、女主間的唇槍舌劍，配以劇組用心打造的360旋轉式拍攝，凸顯了場口的「霸氣」。

最高紀錄一口氣講四頁紙 黎耀祥受訪時笑言一輪嘴場口，是《巾幗》系列好拍檔張華標為其度身訂造：「標哥好知我強項，好多時會喺適當時候就番我嘅長處，加番啲好睇位畀我，例如一個人一口氣講四頁紙、一輪嘴去鬧人咁。」黎耀祥今次第四季飾演柴十七，令不少網民揣測跟經典角色柴九是否有親，昨晚他帶領定欣、陳曉華、羅天宇及蕭正楠為劇集首播作直播宣傳時，爽性公開「柴十七」命名之謎，並謂出處是《易經》：「點解姓柴係一個情意結嚟，十七呢個名係標哥取自《易經》八十一理數入面嘅。《易經》十七卦叫隨卦，隨遇而安咁解，十七為吉（卦），意思係排除萬難、有貴人助、把握時機、可得成功，完全係符合咗柴十七嘅人物性格，大家要明白編劇嘅苦心，佢連角色名都唔係求其 嘅。」祥哥又指《巾幗》系列每季角色都截然不同，故希望觀眾能當四季是全新的故事看待：「巾幗同梟雄只係一個概念，冇框框，大家冇需要比較，我哋都冇壓力嘅。」監製嘟嘟則透露《巾幗4》與七字相當有緣：「我哋十月七日開工，十 二月十七日收工，加上角色名都有個七字。」

黃包車場口做足安全措施 除了招牌式「口水花」大場面，昨晚還有不少巾幗Style焦點場口，分別是韋豪（羅天宇飾）與一人坐擁三角的蕭正楠的精彩對打；七爺返回娘家時與外甥偉強（周百恩飾）、因七爺與親姊桂嫦（甄采浠飾）昔日的桃色恩怨而引發的激烈爭 執及掌摑事件；及七爺及柴十七的「丁鈴噹啷極速黃包車」場口，相關場口相當刺激，醉酒的七爺與柴十七分別坐上黃包車，然後由車伕極速拉著二人沿著樓梯 極速向下滑，柴十七全程呼天搶地的狀態與開心大叫的七爺形成強烈對比。黎耀祥及定欣昨晚於直播期間，透露場口分開兩段拍攝、並拍攝了一整個晚上，劇組更為二人準備了威吔等道具以策安全，祥哥說：「嗰場戲算係少少危險動作，但比想像中好好多，好玩嘅，仲比想像中冇咁刺激添！」定欣即笑著補充：「因為拍咗太多次。」二人續說：「其實喺樓梯墊咗啲嘢已經卸咗啲力，嗰場戲真係拍足N咁多次，拉車嘅都係武指，佢哋好有經驗。」定欣說：「好在黃包車個底有個 位可以畀隻腳𨅝住，否則你真係覺得會飛出去。」 另新劇及綜藝節目於同日首播的蕭正楠，昨晚連環走訪《東張西望》及《巾幗4》直播現場瞓身宣傳。對於自己近乎雄霸昨晚翡翠台黃金時段，蕭正楠在社交網笑言是另類煩擾式宣傳戰術：「唔好意思，今晚會煩到大家，我7:30、 8:30、10:30都會喺翡翠台，希望煩到你哋鍾意。」