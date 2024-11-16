巾幗梟雄之懸崖｜黎耀祥解說「柴十七」由來 形容與胡定欣關係「夭心夭肺」

由黎耀祥和胡定欣主演的《巾幗梟雄之懸崖》下周五（22日）將迎來大結局，日前二人到新城廣播接受薛家燕的《開心大派對》之「開心家訪」訪問，祥仔和定欣在訪問中無意中劇透，但對於「七爺」（胡定欣飾）和「柴十七」（黎耀祥飾）能否開花結果則守口如瓶，並大賣關子表示：「大家睇啦！」
祥仔和定欣透露《巾幗梟雄之懸崖》在橫店拍攝了兩個半月，今次亦是兩人第8次合作，所以充滿默契。提到角色名字柴十七的由來，祥仔直言自己也有問過編劇張華標，「因為好多人對呢個問題好有興趣，我就問標哥點解係十七？唔係十五或者十六？標哥話佢查過《易經》，十七係代表堅定不移、勇往直前。」祥仔又認為柴十七的角色既寫實又充滿人性，「好多人都會問柴十七點解成日話辭職，但又要返去，其實我哋每日返工都唔想撈，最後總會有啲原因令到你又會返工。」
蕭正楠在劇中有3個角色，祥仔和定欣忍不住爆料，「大家眼見嘅有三個，佢用三個身份出現，但質實只係兩個人，我哋開頭拍都有啲亂，會問佢究竟係邊個，哈哈。」定欣又十分開心每日開工都有靚衫著，「一日十幾場戲，好彩劇組已經幫我安排好，唔需要我自己記住要著邊一套，我就好似個模特兒咁，換完就出嚟，好似fashion show，有成三十套靚衫。」
七爺和柴十七由最初的互不信任，到後來出生入死互相扶持，兩人內心都有對方，定欣續說：「之後柴十七去咗香港，我有時會去探佢，大家好似好掛住對方，但我又有大病，子彈碎片會影響記憶，自己唔想拖累佢。」祥仔更形容：「都幾夭心夭肺。」范振鋒問兩人最後是否走在一起？定欣和祥仔異口同聲表示：「大家睇啦！」