巾幗梟雄之懸崖｜黎耀祥解說「柴十七」由來 形容與胡定欣關係「夭心夭肺」

由黎耀祥和胡定欣主演的《巾幗梟雄之懸崖》下周五（22日）將迎來大結局，日前二人到新城廣播接受薛家燕的《開心大派對》之「開心家訪」訪問，祥仔和定欣在訪問中無意中劇透，但對於「七爺」（胡定欣飾）和「柴十七」（黎耀祥飾）能否開花結果則守口如瓶，並大賣關子表示：「大家睇啦！」

祥仔和定欣透露《巾幗梟雄之懸崖》在橫店拍攝了兩個半月，今次亦是兩人第8次合作，所以充滿默契。提到角色名字柴十七的由來，祥仔直言自己也有問過編劇張華標，「因為好多人對呢個問題好有興趣，我就問標哥點解係十七？唔係十五或者十六？標哥話佢查過《易經》，十七係代表堅定不移、勇往直前。」祥仔又認為柴十七的角色既寫實又充滿人性，「好多人都會問柴十七點解成日話辭職，但又要返去，其實我哋每日返工都唔想撈，最後總會有啲原因令到你又會返工。」