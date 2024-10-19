巾幗4｜蕭正楠一人分飾三角 激減10公斤曬爆肌身型勁吸睛

台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》（巾幗4）將於10月21日周一播映。《巾幗4》除了繼續會以巾幗與梟雄的故事作為劇集骨幹，今季還加入了大量懸疑元素，而重任則落在一人分飾三角、兼以四大重點造型亮相的蕭正楠（Edwin）身上。
Edwin演繹三個性格截然不同的角色，分別是膽小懦弱、自卑心重的鄧桂平，神秘莫測、詭計多端的林茂財，以及童心未泯、樂於助人的龍四海。三個角色會於不同的時間點出奇不意地出現，看似有關係但實際又找不出任何關係的三人，背後均隱藏了不為人知的動機及故事，故每次出現均令劇情充滿張力。為了增加懸疑感，其中一個角色更會以80歲老人造型現身！
而在近日接連播出的預告片中，Edwin角色給予兩位主角柴十七（黎耀祥飾）及鄧桂嬋（胡定欣飾）極大的危機及壓逼感，Edwin受訪時亦坦言是次演出是「挑戰人性極致」，Edwin說：「今次嘅角色有啲難、亦有啲複雜，因為要飾演鄧桂平、林茂財及龍四海，佢哋性格都好唔同。我其中一個角色同定欣喺劇入面係姊弟關係，我主要係搵佢報仇；另一個身份就係祥哥嘅徒弟，成日同佢針鋒相對，同埋互相數臭對方。」
除了「角色」及「造型」轉換大挑戰，蕭正楠在劇中還要挑戰不少動作場面；為了增加角色的強悍感及相關說服力，Edwin特意進行地獄式減肥及健身，並於開劇前數個月已開始努力調整飲食及瘋狂做運動，前後足足減掉十公斤，相當專業。