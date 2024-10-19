巾幗4｜蕭正楠一人分飾三角 激減10公斤曬爆肌身型勁吸睛

台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》（巾幗4）將於10月21日周一播映。《巾幗4》除了繼續會以巾幗與梟雄的故事作為劇集骨幹，今季還加入了大量懸疑元素，而重任則落在一人分飾三角、兼以四大重點造型亮相的蕭正楠（Edwin）身上。

Edwin演繹三個性格截然不同的角色，分別是膽小懦弱、自卑心重的鄧桂平，神秘莫測、詭計多端的林茂財，以及童心未泯、樂於助人的龍四海。三個角色會於不同的時間點出奇不意地出現，看似有關係但實際又找不出任何關係的三人，背後均隱藏了不為人知的動機及故事，故每次出現均令劇情充滿張力。為了增加懸疑感，其中一個角色更會以80歲老人造型現身！