布志綸、KING吳崇銘驚喜聯手唱出男人心聲 MV化身廢車場職員自嘲同病相憐

《你知否我是誰》由 Edwin Tong、陳可為作曲，林寶填詞，Edwin Tong 編曲，Edward Chan、Edwin Tong 監製。歌曲藉抒情旋律，加上Alan 與KING兩把不同特性的聲線唱出單戀者的內心世界，即使付出未能得到回報，亦能從無條件付出的愛去獲得自我滿足。對於今次聯手合唱作品，他們認為兩者聲線在作品中就如兩個有相同經歷的人互相理解、互相訴說經歷一般，KING解釋：「好多時好多嘢兄弟先會知，呢啲嘢唯有係大家互相分享。」Alan附和道；「有少少同病相憐，係一個Men’s Talk！」兩人認為作品亦適合一眾女士細聽，以理解男士心聲。



至於今次MV，團隊為拍攝更走入位於元朗的廢車場中。Alan與KING 兩人於 MV 中化身維修員，兩兄弟一同收拾廢車場中的破爛零件，呼應著歌曲中兩把聲線互訴心聲的故事。問到 MV 角色時，Alan 則說笑表示：「導演都覺得我哋同啲零件一樣都係被廢棄，所以要喺度拍！」說笑歸說笑，Alan 其後亦認真解釋，認為兩人飾演維修員亦代表雖被廢棄但亦能作出修補。KING 則笑著表示今次拍攝場地能充分展示他們的「男人味」。



《你知否我是誰》現已於各大音樂串流平台上架，MV亦將於今日（1月22日）晚上9 時於 YouTube 推出。