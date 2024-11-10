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娛樂
2024-11-10 16:30:57

希晉指ROVER月尾出新歌MV勁多彩蛋 AK建議ViuTV搞全台藝人運動會

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首次以歌手身份公開獻唱的希晉，獲AK在後台安撫緊張情緒。

首次以歌手身份公開獻唱的希晉，獲AK在後台安撫緊張情緒。

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MIRROR成員Anson Kong(𤒹生，AK)、樂隊ROVER的主音王希晉，今日於東港城為《My Sweet Piano「甜蜜冰之國」》揭幕，希晉過往出席活動，都有3位成員陪伴，這次他首以歌手獻唱，坦言非常緊張，「習慣與ROVER隊友一起，個人有點情緒緊張。」他指在後台獲師兄AK安撫情緒，「AK好有師兄風範，佢有叫我唔好咁緊張。」

在旁的AK則說，「我自己都緊張，好耐冇出席個公開活動，對上一次已經是Chill Club的活動，而且是MIRROR的團隊活動。」AK指，活動完畢後他要趕到機場博覽館，為MIRROR的騷彩排，問他這次周年騷有甚麼特別演出，他只肯說：「有歌聽、有舞睇，可以同MIRROR近距離接觸，仲有難忘回憶帶走。」

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希晉指，ROVER將於月尾推出新歌，他叫大家多些留意。 AK完了東港城的活動，即趕去機博為MIRROR周年騷彩排。 獻唱3首歌曲的希晉，美妙讓fans們大呼過癮。

AK指，忙完這個騷後會製作小分隊的歌，自已個人作品，應該明年才推出。至於903籃球賽，他稱今年應該只作啦啦隊，為一班隊友打氣。傳媒提議他們MIRROR舉行運動會AK就說：「MIRROR就唔好啦，得12個人咁少，ViuTV依家愈來愈多人，可以搞我哋全台藝人運動會。」

獻唱3首歌曲的希晉，說未來仍會用自己風格cover多些歌放上網，與樂迷分享他的心水歌單，問到ROVER新歌，希晉說：「月尾會有新歌推出，會係講感恩嘅，仲有祝福所有人。」希晉又指，「新歌MV已經拍緊，可以劇透一些，裡面會有好多彩蛋。」

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