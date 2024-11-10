希晉指ROVER月尾出新歌MV勁多彩蛋 AK建議ViuTV搞全台藝人運動會

MIRROR成員Anson Kong(江𤒹生，AK)、樂隊ROVER的主音王希晉，今日於東港城為《My Sweet Piano「甜蜜冰之國」》揭幕，希晉過往出席活動，都有3位成員陪伴，這次他首以歌手獻唱，坦言非常緊張，「習慣與ROVER隊友一起，個人有點情緒緊張。」他指在後台獲師兄AK安撫情緒，「AK好有師兄風範，佢有叫我唔好咁緊張。」

在旁的AK則說，「我自己都緊張，好耐冇出席個公開活動，對上一次已經是Chill Club的活動，而且是MIRROR的團隊活動。」AK指，活動完畢後他要趕到機場博覽館，為MIRROR的騷彩排，問他這次周年騷有甚麼特別演出，他只肯說：「有歌聽、有舞睇，可以同MIRROR近距離接觸，仲有難忘回憶帶走。」