娛樂
2025-10-22 16:00:00

希晉玩Skydive爆喊畫面被洗板 Kim直認ROVER不擅拍團綜

ROVER成員卓金樂(Kim)、雷濠權(Jason Loi)、王希晉昨日(21日)現身《十五運會》記者會。(娛樂組攝)

ROVER成員卓金樂(Kim)、雷濠權(Jason Loi)、王希晉昨日(21日)現身《十五運會》記者會，三缺一獨欠陳鎮亨，他們解釋亨仔要返學，找來團綜《ROVER綜藝咁樣樣》陳安立(Brian)一同受訪，再次以期間限定的「OVER」上陣，Brian擔任全運會主持之一，笑言「最緊要夠瞓」，因之前主持奧運時黑眼圈嚴，被網民cap圖。

Kim、Jason Loi和希晉與陳安立組成限成組合「OVER」。(娛樂組攝) ROVE成員三缺一，Kim、Jason Loi和希晉出席《十五運會》記者會，亨仔因返學缺席。(娛樂組攝) 陳安立笑言擔任全運主持最緊要夠瞓，否則黑眼圈太多會被網民cap圖。(娛樂組攝)

ROVER團綜於本周開播，希晉在第一集(20日)挑戰玩Skydive，其爆喊的畫面洗版。希晉和Jason需要在跳降傘著地後緊接講出開場白，在地上等候的Kim和亨仔亦要匯合參與其中。最先著陸的希晉雖然成功說出頭Tag內容，不過尾聲時卻突然邊喊邊說：「我頭先喺上面喊咗，因為我覺得我哋咁快就年幾，我真係好想我哋成功。」事後希晉禁不住尷尬地笑言：「咁都喊！喊乜嘢呀！」Brain對希晉喊的表現亦直指：「如果喺真人Show入面呢，希晉呢種情感嘅表達其實係好睇嘅，咁但係呢一個係旅遊節目，第一集開場嘅一個Tag，啲觀眾會覺得做咩一嚟就喊㗎，係搲晒頭，幕後用唔到㗎。」第二集他們參觀旅遊景點時，就不斷發問這是甚麼或那是甚麼，令觀眾感到沒趣。
 

Jason@ROVER跳傘仍不忘擺pose影靚相。 ROVER和陳安立(Brian)成功完成開場白。 ROVER認真討論由誰負責跳降傘。 不用跳降傘的Kim@ROVER和亨仔@ROVER在地上食花生睇好戲。 亨仔@ROVER坦言自己之前所拍的綜藝節目趣味性欠奉。 希晉@ROVER人生第一次跳降傘。 希晉@ROVER看到自己喊的片段也大感尷尬。 希晉@ROVER講Tag時突然喊起上來。 希晉@ROVER講Tag時突然喊起上來。 希晉@ROVER爆喊畫面被洗板。

希晉解釋爆喊原因，「因為Jason未落到嚟，我就諗有咩好講，講講下講到喊，『我想我哋成功呀！』唔知做咩…」他自言像黐線佬，不笑敢重睇fans剪輯的片段，Kim自爆偷拍了兄弟不少珍貴畫面，大量黑圖，「我哋沒有最黑，只有更黑，所以係永無止境。」Kim不諱言ROVER不擅長拍團綜，幸好有編審麥可暉給予寶貴意見：「佢教埋我哋點樣做，應該做啲乜嘢畀觀眾睇，做邊啲嘢係有用或冇用，畀好多意見我哋。」Brian亦大讚幕後團隊強勁，他自爆在節目中的說教內容，其實是集合麥可暉暉幕後團隊及監製的意見。

另外，ROVER近日推出首支以愛情為主題的新歌《當我喜歡你時》，三子趁與MIRRO師兄同場，邀請AK江𤒹生、邱士縉(Stanley)和邱傲然(Tiger)拍短片為新歌宣傳。
 

