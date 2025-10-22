希晉玩Skydive爆喊畫面被洗板 Kim直認ROVER不擅拍團綜

ROVER團綜於本周開播，希晉在第一集(20日)挑戰玩Skydive，其爆喊的畫面洗版。希晉和Jason需要在跳降傘著地後緊接講出開場白，在地上等候的Kim和亨仔亦要匯合參與其中。最先著陸的希晉雖然成功說出頭Tag內容，不過尾聲時卻突然邊喊邊說：「我頭先喺上面喊咗，因為我覺得我哋咁快就年幾，我真係好想我哋成功。」事後希晉禁不住尷尬地笑言：「咁都喊！喊乜嘢呀！」Brain對希晉喊的表現亦直指：「如果喺真人Show入面呢，希晉呢種情感嘅表達其實係好睇嘅，咁但係呢一個係旅遊節目，第一集開場嘅一個Tag，啲觀眾會覺得做咩一嚟就喊㗎，係搲晒頭，幕後用唔到㗎。」第二集他們參觀旅遊景點時，就不斷發問這是甚麼或那是甚麼，令觀眾感到沒趣。

希晉解釋爆喊原因，「因為Jason未落到嚟，我就諗有咩好講，講講下講到喊，『我想我哋成功呀！』唔知做咩…」他自言像黐線佬，不笑敢重睇fans剪輯的片段，Kim自爆偷拍了兄弟不少珍貴畫面，大量黑圖，「我哋沒有最黑，只有更黑，所以係永無止境。」Kim不諱言ROVER不擅長拍團綜，幸好有編審麥可暉給予寶貴意見：「佢教埋我哋點樣做，應該做啲乜嘢畀觀眾睇，做邊啲嘢係有用或冇用，畀好多意見我哋。」Brian亦大讚幕後團隊強勁，他自爆在節目中的說教內容，其實是集合麥可暉暉幕後團隊及監製的意見。

另外，ROVER近日推出首支以愛情為主題的新歌《當我喜歡你時》，三子趁與MIRRO師兄同場，邀請AK江𤒹生、邱士縉(Stanley)和邱傲然(Tiger)拍短片為新歌宣傳。

