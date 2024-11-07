帝國驕雄II訪問｜洛杉磯直擊金像影帝丹素華盛頓 保羅麥斯卡擔正坦言壓力大

2000年電影《帝國驕雄》（Gladiator）曾在奧斯卡頒獎禮上勇奪五項殊榮，相隔24年的續集，由金像級導演列尼史葛（Ridley Scott）再次執導，故事延續上集以古羅馬為背景的史詩傳奇，連串權鬥、陰謀和復仇大計，藉著競技場中的血腥激戰震撼展開。 《帝國驕雄II》（Gladiator II）安排11月14日在香港上映，今次續集由保羅麥斯卡（Paul Mescal）飾演主角盧修斯（Lucius），貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）則演Marcus Acaciusｍ，而歌妮尼辛（Connie Nielsen）就再度登場演Lucilla，但最搶鏡一定是影帝丹素華盛頓（Denzel Washington），今次其飾演的Macrinus在演技上可謂更上一層樓！ 派拉蒙電影公司對這部電影特別重視，日前在派拉蒙的Paramount Theatre內舉行試影，邀請了Screen Actors Guild會員和《am730》參加。在劇院內更擺設了一部羅馬帝國的馬車和片中主角們的戲服；爆谷和飲品供應給來賓，之後更有酒會招待。影片完結後，保羅麥斯卡、丹素華盛頓、歌妮尼辛、弗烈海辛格（Fred Hechinger）跟記者進行一個簡短訪問。

記者：丹素華盛頓，我想很多觀眾看完這部電影後對你演的Macrinus有不同的想法，你對這角色有何看法呢？ 丹素華盛頓：我認為Macrinus是羅馬帝國環境的壞產品，他利用自己的母親、孩子，以及他身邊所有的人，最終他用盡了自己的𤫊魂，他是一個魔鬼。 記者：在列尼史葛的片場裏面是，作為片中演員有甚麼感受？ 丹素華盛頓：列尼史葛簡直是建設了羅馬帝國，我們只要穿上戲服唸好對白便上場了。我只是穿著我的長裙，戴上很多首飾扮演一個瘋狂的男人吧！很好玩！ 記者：在片中有沒有加進一些意見或對白呢？ 丹素華盛頓：我也不太記得劇本內的對白了，不過每套作品永遠都是由劇本開始。這部電影有最好的製作、佈景、演員和導演，所以是一件很特別的感覺。

向已故奧利華烈致敬 記者：歌妮尼辛，妳今次再演Lucilla一角，對列尼史葛的執導手法有甚麼想法呢？ 歌妮尼辛：當年拍《帝國驕雄》時我可看到列尼史葛創作了不同的世界，他製作了不同層次的佈景、場面，令演員們覺得十分之容易投入角色，今次也是一樣。但20年前有些戲份要花上三個小時去拍攝，現在20分鐘便可以完成。例如列尼不用找2千多名臨時演員，現在可以用上CGI做到，有時我也覺得拍攝進度非常快！列尼是一個十分之愛用科技藝術的導演，上次拍攝時我也知道他盡量用新的方式去拍攝，今次列尼也用上CGI技術加上已故演員奧利華烈（Oliver Reed）在片中，是對他一個致敬。列尼讓演員們很自由地發揮，沒有壓力，跟他合作是一項極佳的經驗。 記者：可否談一下跟貝哲羅柏斯卡的合作經驗？ 歌妮尼辛：跟貝哲羅柏斯卡合作感到很安全，他很溫柔，但也演得很淘氣，真美妙。貝哲羅和丹素很有魅力，當他們踏進片場時𥦬簾都會在飄蕩！

記者：弗烈海辛格，你今次跟祖瑟昆恩（Joseph Quinn）演一對孖生皇帝，你們如何去準備呢？你在片中的演出十分之邪惡呢！ 弗烈海辛格：我和祖瑟收到劇本後得知我們要演一對孖生兄弟時，我們便一起去讀劇本，一起去吃飯，一起收工。我們常笑說我們像一對老夫妻！我們明白要創造兩個很相似的角色，但同時也要挑戰對方，兩兄弟也不停在競爭，所以是很難得的機會。祖瑟和我之間有些秘密，而且很獨立，我們也覺得像是一對兄弟巡迴演出，很開心！ 記者：你喜歡片中的造型嗎？弗烈海辛格：我覺得戲服很特別，也試過不同的化妝，特別是頭髪的顏色，要掌握到那偏向的紅色，我很愛製作這過程，每日都會發現一些新東西，我最愛便是那頭馬騮仔了！