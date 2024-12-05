帝國驕雄II／得寵先生／佛系貓物語／小雁與吳愛麗／OVERLORD劇場版／敗走麥城｜今期睇咩戲

帝國驕雄II

連串權鬥、陰謀和復仇大計，藉著競技場中的血腥激戰震撼展開。盧修斯（保羅麥斯卡 飾）童年時親眼目擊受萬人景仰的英雄麥師武死於舅父之手，多年後已長大成人的他，在暴帝的鐵腕統治下，被迫進入競技場為生存而戰。心中充滿怒火的盧修斯，眼見羅馬帝國的未來岌岌可危，決心討回本屬於他的權力和榮譽，還羅馬人民一個輝煌的羅馬。

得寵先生

60歲臭脾氣的長者任春佳（鄭丹瑞 飾）一直過著獨居生活。他在被迫退休後回 望自己的一生：婚姻失敗、父女關係疏離。生無可戀的他決定上山尋死，幸好垂死一 刻被流浪狗燒腩發現，引領動物義工鄧悅娜 (盧慧敏 飾)救他脫險。燒腩的靈性與令人 窩心的舉動，令原本討厭狗的佳叔對流浪動物改觀，也與悅娜成為了好友，並加入悅 娜所辦的動物中心「汪之家」當義工，幫助被遺棄的動物。悅娜亦助佳叔能藉此解開 與女兒任素儀（廖子妤 飾）積壓了二十多年的心結。正當佳叔以為人生將要重回正軌 的時候，他所住的村莊卻突然發生數十隻流浪狗被毒殺事件…

佛系貓物語

鄉村寺廟和尚收留了一隻幼貓並取名為小杏，自小進駐佛堂，竟可漸漸活到37歲？！外表可愛但內裡麻甩的貓貓不但識講人話、入得廚房，仲識按摩！某天，和尚的兒子帶著11歲女兒花梨回到寺廟，並轉交給小杏照顧。當自幼喪母的叛逆少女為見媽媽一面，借助妖怪朋友仔的幫忙，拜託小杏一起勇闖亡靈世界，屬於一人一貓「來回地獄又折返人間」的神奇旅程正式開始！



小雁與吳愛麗

小雁為了保護母親而過失弒父，被關八年之後，回到小鎮上與母親相依為命。Allie則是在城市裡試圖用表演課面對自己。當兩人的共同秘密被解開後，小雁是否能夠逆轉她與母親注定的悲劇命運？

劇場版 OVERLORD 聖王國篇

聖王女統治的洛布爾聖王國，領土被又高又大的城牆保護，一直以來都充滿和平。 但是受到突然出現的魔鬼亞達巴沃和亞人聯軍侵略，和平輕易就被破壞。 聖王國在聖騎士團長蕾梅迪奧絲和神官團長葵拉特的領導下，集結戰力迎敵。 但是與亞達巴沃之間壓倒性的實力差距讓他們束手無策，國家眼看就要崩壞。 蕾梅迪奧絲為了尋找對抗亞達巴沃的方法，在自己率領的聖騎士團和隨從涅亞的陪同下，前往某個國家尋求幫助。 那個國家叫安茲・烏爾・恭魔導國， 是被聖王國的人民厭惡， 由不死者統治的怪異國家——

敗走麥城

原居中國東北的趙山以工簽來到加拿大但處處碰壁，在多倫多的小混混小岳因同鄉情誼而收留了趙山，並看中了一間位於麥城的日本餐廳店打劫，這間店出名由日本人打理，小岳不滿日本老闆搶去附近華人店舖的生意，終於帶著趙山來打劫。日本老闆可不是省油的燈，以日本刀一下斬斷了小岳的手。趙山與小岳落荒而逃，看見路邊泊了架車就上車離去，就此就開始了一趟亡命之旅... 原文刊登於 電影LOL