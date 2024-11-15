帝國驕雄II／銀魂劇場版 2D 荊棘流氓篇 一國傾城篇／錄影歹｜今期睇咩戲

帝國驕雄II
連串權鬥、陰謀和復仇大計，藉著競技場中的血腥激戰震撼展開。盧修斯（保羅麥斯卡 飾）童年時親眼目擊受萬人景仰的英雄麥師武死於舅父之手，多年後已長大成人的他，在暴帝的鐵腕統治下，被迫進入競技場為生存而戰。心中充滿怒火的盧修斯，眼見羅馬帝國的未來岌岌可危，決心討回本屬於他的權力和榮譽，還羅馬人民一個輝煌的羅馬。
銀魂劇場版 2D 荊棘流氓篇
真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家，卻是個眾人束手無策的問題兒童，被各署踢嫌棄，最後被送來了真選組。
面對態度輕浮的鐵之助，土方雖然感到煩躁，卻還是努力保持理智，一直照顧他。就在某一天，遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥，卻藐視鐵之助，叫他「不成材」或「二房之子」。土方聽了動怒，直接挑釁異三郎。 因為他將找不到容身之處的鐵之助，與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。鐵之助得知了土方的過去，洗心革面，下定決心要以土方為目標，變得更強。
土方託付他幫忙寄送重要的信件，鐵之助全力要完成任務，卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。 他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助，當作人質，一口氣擊垮真選組與見迴組。然而見迴組毫不理會人質，擊潰知惠空黨，甚至還企圖將責任全推到託付了鐵之助的真選組。知道他是為了將知惠空黨一網打盡，將自己的弟弟當作道具利用，使土方激動不已……真選組與見迴組即將爆發全面戰爭！！
銀魂劇場版 2D 一國傾城篇
美若天仙，百藝精通，無人能出其右的傳說中的花魁──鈴蘭。銀時接到委託，是傳說中的花魁透過月詠反過來指名要見銀時。他興沖沖來到吉原，但是出現在面前的人跟傳聞中的傾國美女相去甚遠，是一位來日不多的老婆婆。明月高升時我會再來見你。銀時與月詠從日輪口中聽說老婆婆相信她與心上人立下的昔日約定，至今仍然堅持留在吉原。他們各自開始尋找她的心上人的線索。
不久之後，萬事屋一行人打聽到了鈴蘭客人的相關傳聞，發現前任將軍德川定定牽涉此事。 為確認真相，銀時等人來找現任將軍德川茂茂的妹妹微微公主。以公主的朋友神樂帶朋友過來玩當作藉口，一行人潛入江戶城。但是江戶城內接連發生幕府重臣遭不明人士襲擊的事件，呈現戒嚴狀態，以佐佐木異三郎為首的見迴組一行人隨時在旁監視。 為了設法在城內自由行動，銀時一行人開始踢罐子，當作偽裝。殊不知踢出去的罐子直擊茂茂的額頭。正當一行人忙於湮滅證據，定定恰巧前來拜訪茂茂。 想盡辦法一邊掩飾一邊延續話題，月詠看準時機，成功試探性地詢問「大人是否還記得鈴蘭」。這時定定開始講述撼動幕府，陰謀交錯的驚人事實……
錄影歹
兩個多年沒見的朋友Jon（關智斌飾）和Wing（栢天男飾）在Wing的公寓見面。Jon是一位新晉導演，而Wing 卻是一個毒販。老友敘舊的話題很閒話家常，直至Jon發現Wing 把他們的對話暗中錄影，令氣氛變得緊張！Wing試圖讓Jon承認一件在15年前畢業派對中發生的事，此事涉及他們的朋友Amy（李施嬅飾）。隨著激烈的對談，Jon和Wing不得不面對他們的過去，挑戰着他們的友情和道德底線。Amy如今是一名檢察官。當她到達Wing家後，三人要被迫面對那個晚上的秘密，揭開一個多年的真相……
原文刊登於 電影LOL