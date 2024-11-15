帝國驕雄II／銀魂劇場版 2D 荊棘流氓篇 一國傾城篇／錄影歹｜今期睇咩戲

連串權鬥、陰謀和復仇大計，藉著競技場中的血腥激戰震撼展開。盧修斯（保羅麥斯卡 飾）童年時親眼目擊受萬人景仰的英雄麥師武死於舅父之手，多年後已長大成人的他，在暴帝的鐵腕統治下，被迫進入競技場為生存而戰。心中充滿怒火的盧修斯，眼見羅馬帝國的未來岌岌可危，決心討回本屬於他的權力和榮譽，還羅馬人民一個輝煌的羅馬。

銀魂劇場版 2D 荊棘流氓篇

真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家，卻是個眾人束手無策的問題兒童，被各署踢嫌棄，最後被送來了真選組。

面對態度輕浮的鐵之助，土方雖然感到煩躁，卻還是努力保持理智，一直照顧他。就在某一天，遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥，卻藐視鐵之助，叫他「不成材」或「二房之子」。土方聽了動怒，直接挑釁異三郎。 因為他將找不到容身之處的鐵之助，與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。鐵之助得知了土方的過去，洗心革面，下定決心要以土方為目標，變得更強。

土方託付他幫忙寄送重要的信件，鐵之助全力要完成任務，卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。 他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助，當作人質，一口氣擊垮真選組與見迴組。然而見迴組毫不理會人質，擊潰知惠空黨，甚至還企圖將責任全推到託付了鐵之助的真選組。知道他是為了將知惠空黨一網打盡，將自己的弟弟當作道具利用，使土方激動不已……真選組與見迴組即將爆發全面戰爭！！