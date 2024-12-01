帝女花｜佛山站吸160名青年入場欣賞 團隊盼年輕一代欣賞粵劇之美

粵劇《「帝女花」65周年經典》榮獲第十八屆香港藝術發展獎「藝術推廣及教育獎」，繼西九戲曲中心和澳門站後，日前在粵劇發源地佛山瓊花大劇院完成第二站巡演，王志良與李沛妍、梁兆明及林穎施兩組男女演員分別於兩場擔綱演出。 同時為了讓年青一代欣賞粵劇之美，陳廷驊慈善基金贊助《桃花源「帝女花」大灣區佛山站遊學團活動》， 邀請香港與佛山共一百六十個學生與青少年參與。巡演第三站，亦在11月29日及30日移師粵劇傳統重鎮的廣州藝術劇院舉行，兩組男女演員分別是衛駿輝及白雪紅、洪海與鄧美玲將接力演出。

導演吳國亮表示：「我們採用了現代科技方法，將世界濃縮在舞台上，等如電影剪接的蒙太奇。」在促進大灣區文化交流的同時，製作組希望能夠將劇中的家國情懷，以創新形式，演繹給新一代的觀眾知道。總監陳善之說：「用這個題材的故事，給我們年青一代的觀眾觀看和了解。我覺得，愛家愛國的意念很重要，特別是現在，我們看到國家繁榮，我們更加應該覺得自豪。」《「帝女花」65周年重塑經典》不只向原著及演員紀念致敬，也同時為拓展及傳承，並探索作品當代的意義，激發思考與想像，讓年輕一代能一窺粵劇之美。傳統戲曲重視提升及表演藝術水平，更重要是傳承。





香港與佛山共一百六十個學生與青少年，透過陳廷驊慈善基金贊助《桃花源「帝女花」大灣區佛山站遊學團活動》欣賞粵劇之美，能深入了解，認識國家在現代表演藝術和傳統戲曲上的發展，雙方互相認識和交流，參觀舞台及後台，由劇團總監葉家寶親自導賞，並帶領觀賞「帝女花」專業演出。演出前兩地學生160人，在琼花劇院入口台階的大合照，尤為壯麗。佛山的羅同學在觀劇後，接受當地媒體訪問時表示特效印在公主及皇妹身上，感覺特別的真，代入感更強，較在電影院裏看的電影更有立體感。而香港的陳同學指她支持中國文化，會與家人看粵劇，希望這傳統文化可傳承下去。