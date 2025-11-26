帶阿姐去旅行｜汪明荃周奕瑋去日本冇得播 觀眾無緣看Liza病倒畫面

由汪明荃、周嘉洛、阮浩棕、周奕瑋，及老公羅家英輪流陪姐遊埠的節目《帶阿姐去旅行》已經播出，阿姐首個目的地是與周嘉洛遊澳洲，之後再由由阮浩棕陪伴阿姐暢遊摩洛哥，接著由由周奕瑋帶阿姐遊日本，到最後便是阿姐跟羅家英的不丹sweet之旅。然而，官網已經刪掉周奕瑋的名字，大家不用說也知道是不可抗力因素而刪掉日本篇行程。

早前汪阿姐在記招上與周奕瑋介紹日本之行，周奕瑋提到阿姐非常愛吃蟹，沒料到她吃掉一隻之後，可能太生冷令她病倒，失聲數天。阿姐不但擔心影響拍攝，又怕之後到上海開個唱時，出現問題，幸在周奕瑋悉心照顧之下，阿姐在拍攝的第三、四天開始慢慢回復聲線。周奕瑋表示節目當時變了「帶阿姐睇醫生」，而觀眾亦可以看到汪阿姐生病的一面。此外，周奕瑋知道阿姐很愛吃公仔麵，於是買了50個不同口味的日本公仔麵放入阿姐的酒店房內，令阿姐非常開心。阿姐表示因為日本很多美食，所以不用靠公仔麵充肌。

如今大家要看阿姐跟周奕瑋遊日本的場口，便要到他們的ig翻看昔日合照。早前周奕瑋分享照片，透露與周嘉洛、阮浩棕以「三大乖孫」之名去送阿姐及家英哥上飛機，更打上節目名的hashtag。隨住周奕瑋知道自己的部份被刪走後，他亦修改了當日的帖文，移除了相關的hashtag，隻字不提節目。