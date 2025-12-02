帶阿姐看世界｜今晚復播 汪明荃向大埔災民致以慰問：我同大家一樣心情非常沉重

上周三大埔宏福苑五級火災情嚴重，汪明荃（阿姐）的台慶綜藝節目《帶阿姐看世界》亦因而停播四天，並於今晚（2日）10時半在翡翠台重啟播出。
祝福香港人平安
《帶阿姐看世界》重啟前，加插了阿姐為是次災民打氣及慰問的片段，並祝福所有港人平安、重新出發：「大家好，我係汪明荃。上星期三大埔宏福苑嘅火災，我同大家一樣，心情非常沉重。喺度我代表我哋節目團隊，向所有受今次火災影響嘅朋友，送上最深切慰問；同時亦向各位消防員、醫護人員同埋參與救災嘅每一位致敬。作為藝人，我都希望盡一分力，呼籲大家關心今次嘅事件；而另一方面，我亦都希望以演員嘅專業，藉住做好嘅節目，陪伴大家，將溫暖送畀你哋。祝願大家都平安，我哋一齊再出發。」
今、明兩晚的《帶阿姐看世界》，繼續是首站澳洲及「澳洲站旅伴」周嘉洛。今晚（2日）播出的第三集，阿姐與周嘉洛繼續行程豐富，除了走入Central Market玩限額買食材、到訪嘉洛很想回味的唐人街燒臘店、兼到Gilles at The Grounds市集Shopping，今集焦點，絕對是嘉洛帶住「畏高」阿姐，登上Adelaide Oval 50米高空的橢圓球場體驗Roof Climb，獻出人生第一次Roof Climb；眼前阿姐埋位前後不斷抖大氣，嘉洛仔馬上再發揮「暖男」本色，幫阿姐體貼穿上保護裝備之餘，還不忘為阿姐打氣：「唔使擔心呀阿姐，我會一路喺你後面。」事事要確保絕對安全才敢試的Liza姐，試玩Roof Climb前有半開玩笑叫嘉洛「你試咗先試咗先」，之後阿姐依足指示靠住安全扣及繩索支撐，懸空向後仰擺出雙手放飛姿勢，雖然挑戰初段阿姐仍是勁緊張攬實嘉洛高呼「我好驚」，但經嘉洛一輪安慰後，阿姐終於豁出去完成創舉！阿姐事後坦言以往拍攝騎馬及吊威也戲時亦不免緊張，但最終仍憑藉演員的重要初心；「一roll機就要嚟啦」一一捱過，盡顯專業。
阿姐童心大爆發
嘉洛另外還帶了阿姐到Central Market試飲試食，期間有Cheesecake店員認出Liza姐，並笑言是劇集《我的野蠻奶奶》粉絲，阿姐人氣果然遠至海外。另二人又按製作組要求、挑戰以有限金額買意粉及活蜆煮意粉，並由臨急抱佛腳上了兩堂事前進修堂的嘉洛擔任「大廚」。結果嘉洛不但第一關開火已「卡關」，更將原本好地地的白汁意粉，煮成地獄料理「豉椒意粉」，令阿姐大感「驚」艷。
至於明晚（3日）播出澳洲之旅最後一集，嘉洛帶阿姐Chill住遊澳洲，二人先到動物園親親樹熊、袋鼠等，再到德國村1839年建立的老店歎咖啡，再轉戰糖果店及Rundle Mall商店街大掃有趣美食及手信。最後一集，阿姐被嘉洛感染後愈玩愈投入，變成行走「表情包」，在親親小樹熊時，由於獲小樹熊貼身一抱，阿姐竟激罕露出「少少驚」表情！之後在糖果店，阿姐又瞄準「紅唇糖」與嘉洛大玩「扮錫錫」，少女心大爆發。二人逛德國村期間，羅家英更「突襲」視像阿姐，相當甜蜜。最後，二人搭電車到海邊談心睇日落，阿姐一嚟便單刀直入問嘉洛：「你覺唔覺得我難相處？」兩人在異地一於盡訴心中情。