帶阿姐看世界｜周嘉洛豪言許下絕不遲到宣言 葉蒨文曾展望亂入節目

由「三大乖孫」周嘉洛、阮浩棕、周奕瑋，及老公羅家英（家英哥）輪流「陪住」汪明荃（阿姐）出發看世界的全新綜藝節目《帶阿姐看世界》將由明晚（24日）起播出。為了賀阿姐正式出發看世界，視帝陳展鵬、葉蒨文、曾展望、羅子溢、陳煒、黃翠如、洪永城、劉穎鏇等亦會驚喜亮相節目。

周嘉洛向阿姐發出三大承諾

明晚首播的一集，率先帶阿姐出發到澳洲看世界的、是「搞笑擔當」乖孫1號周嘉洛。為了舒緩「頭炮」嘉洛仔的緊張情緒，負責守尾門的家英哥率先給出照顧阿姐四大錦囊：第一準時、第二唔好咁多多餘說話、第三千祈唔好擦鞋、第四阿姐鍾意飲番杯華田，令到揚言一早度掂「120招花式擦鞋」又天生口多的嘉洛仔大感氣餒。

雖然「擦鞋」招數燒焦，但嘉洛仔對於「準時」及「華田」兩大錦囊志在必得，更許下豪言：「我應承自己每日起碼要早十五分鐘（落樓），我要落嚟等阿姐，我唔要做畀阿姐等嗰個。」還額外向阿姐發出三大承諾：「開心，守時，安全」。