帶阿姐看世界｜周嘉洛豪言許下絕不遲到宣言 葉蒨文曾展望亂入節目

由「三大乖孫」周嘉洛、阮浩棕、周奕瑋，及老公羅家英（家英哥）輪流「陪住」汪明荃（阿姐）出發看世界的全新綜藝節目《帶阿姐看世界》將由明晚（24日）起播出。為了賀阿姐正式出發看世界，視帝陳展鵬、葉蒨文、曾展望、羅子溢、陳煒、黃翠如、洪永城、劉穎鏇等亦會驚喜亮相節目。
周嘉洛向阿姐發出三大承諾
明晚首播的一集，率先帶阿姐出發到澳洲看世界的、是「搞笑擔當」乖孫1號周嘉洛。為了舒緩「頭炮」嘉洛仔的緊張情緒，負責守尾門的家英哥率先給出照顧阿姐四大錦囊：第一準時、第二唔好咁多多餘說話、第三千祈唔好擦鞋、第四阿姐鍾意飲番杯華田，令到揚言一早度掂「120招花式擦鞋」又天生口多的嘉洛仔大感氣餒。
雖然「擦鞋」招數燒焦，但嘉洛仔對於「準時」及「華田」兩大錦囊志在必得，更許下豪言：「我應承自己每日起碼要早十五分鐘（落樓），我要落嚟等阿姐，我唔要做畀阿姐等嗰個。」還額外向阿姐發出三大承諾：「開心，守時，安全」。
阿姐爆家英哥小時候志願做的士司機
除了少女心大爆發，阿姐更大方分享「超速」經歷。當嘉洛仔問阿姐：「有冇試過因為趕時間扒人哋頭？」阿姐即爽快直認：「我試過超速好多次，要去上堂，嗰次入到去，差唔多全部都係的士司機喎。（嘉洛仔：咁佢哋咪個個認得你咯）係呀，好面懵。」阿姐還大爆家英哥小時候的志願是做的士司機，還曾擁有的士牌，又直指十分不喜歡家英哥駕車時的一個超級壞習慣。至於嘉洛仔，全程除了負責氹阿姐之餘，還分享了首次與阿姐合作拍劇的趣怪奇事，以及自爆了一件令阿姐大感難以置信的事情。