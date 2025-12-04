帶阿姐看世界｜暖男2號阮浩棕送上「五色Liza遮」 被汪明荃逼供戀情拋窒

圍繞汪明荃（阿姐）出發看世界為主題的台慶綜藝節目《帶阿姐看世界》，第二站是摩洛哥，而摩洛哥站旅伴是「顏值擔當」阮浩棕（Nicholas）。在今晚（4日）及明晚（5日）播出的摩洛哥站頭兩集，阿姐與Nicholas可謂歎盡宏偉靚景！二人先後到訪了世界第三大清真寺之一的哈辛二世清真寺、「藍色城市」舍夫沙萬、摩洛哥四大古城之一的菲斯；另外還深入了當地家訪，體驗當地人的特色「拉薄荷茶」，以及品嚐了地道私房茶及大歎海景餐。

體驗特色大染缸

上一站澳洲，周嘉洛以口花花兼超級體貼氹得阿姐勁開心，而今站Nicholas則轉走知性男路線，與嘉洛仔一樣全程拖到阿姐實一實照顧周到之餘，Nicholas還以溫文tone，將大量摩洛哥的重要資訊自然又流暢地呈現到阿姐及觀眾眼前，難怪之前獲阿姐大讚勤力、做足功課，絕對實至名歸。

這兩集最特別是，是二人在有「歷史迷城」之稱的菲斯、體驗了極具當地特色的「大染缸」！原來皮革製品是摩洛哥最主要的輸出品之一，每年出口超過1億對手工皮拖鞋；當地人由16世紀開始，一直以古法人工染皮，亦是全球唯一保持用人手染皮的地方。除了歷史夠悠久兼Unique、當地人的染皮過程更相當大陣仗，一班染皮工人在一大堆排得整整齊齊的染缸上，不斷重覆上色、扭乾及曬乾等連串動作，加上古法的染皮顏料主要材料來自動物糞便，故染皮現場臭味難擋、要靠薄荷葉「擋味」。雖然如此，Nicholas還是鼓起勇氣、走落大染缸實地體驗「飛缸走隙」滋味，獲阿姐肉緊大叫：「小心呀真係！」還開心地為Nicholas拍照留念。事事錫住阿姐的Nicholas，知道摩洛哥太陽猛烈，更與製作組專誠為阿姐訂製「五色Liza遮」，幫阿姐貼身擋太陽之餘，還有不同顏色襯番阿姐拍攝當日衣著，細心度絕對爆燈！