帶阿姐看世界｜汪明荃羅家英不丹之旅甜蜜放閃 獲老公尊稱太后

汪明荃（阿姐）出發看世界為主題的台慶綜藝節目《帶阿姐看世界》今晚（10日）最新一集正式展開第三站不丹行程，今Round阿姐的旅伴是老公羅家英！因坐擁靚景而擁有「最後的香格里拉」美譽的不丹，除出名以佛教為核心，亦是出名重視國民幸福總值的國家。這次家英哥帶阿姐走入不丹、除了一償多年與阿姐補拍結婚照的心願外，還公然在節目中與阿姐耍足全程花槍，單是簡單的買手信行程，已盡展二人默契！

阿姐爆家英哥平時多多聲氣 事緣阿姐看中了一隻極富不丹民族色彩、但價錢不算便宜的水杯問家英哥意見，家英「諗都唔諗」即叫阿姐買回家；雖然阿姐堅持自己畀錢，但家英哥卻豪氣謂：「我畀咗你，袋住喺你度架」、「我點解將啲錢畀你袋住呢？都知你今日買嘢架喇，叫自動獻『薪』。你鍾意邊隻攞邊隻啦！」說畢更向著鏡頭自豪問道：「我係咪一個好合格嘅老公哩？」阿姐見狀即搞笑窒住晒家英哥：「有鏡頭喺度佢講啫。」事後更獨自向製作組爆料指家英哥其實意見多多：「有時我揀嘅嘢唔係佢揀架嘛，佢就會覺得唔值，多多聲氣就唔係咁好啦。」

阿姐家英哥落機當日，正值不丹第四任國王生日，二人除能親身感受當地的盛典氣氛，還買了三張在節慶才出售的彩票，中獎者可獲1KG黃金！其實除了鏡頭前耍足花槍、恩愛到暈，阿姐與家英哥鏡頭背後亦是真恩愛！製作組留意到，二人無論上飛機、落飛機、出門口、上山下海、遊山玩水，都一定會拖到實一實；就算坐低傾偈、家英哥仍然捉實阿姐手仔，而且上車落車又會搞笑地向「太后請安」，恩愛度好比熱戀情侶。