帶阿姐看世界｜羅家英孖汪明荃體驗不丹結婚儀式 家英哥意外摑阿姐一巴

今明兩集最特別的，是阿姐與家英哥拜會了一名從香港嫁去當地十幾年的「不丹人妻」Lamlam，Lamlam除親自烹調國菜「辣椒煮芝士」招呼二人，還大談不丹特別的婚姻制度及生活態度。Lamlam透露與丈夫Nima認識了三個星期便結婚，雖然當地人結婚不一定需要儀式，但由於Lamlam並非不丹人，故她要成為「不丹新娘」必須先通過三次結婚試，方能獲取結婚證書。

台慶綜藝節目《帶阿姐看世界》今明兩集，阿姐和家英哥將一償多年心願、穿起不丹傳統服飾補影結婚相，並親身體驗當地結婚儀式、接受「甘露水」、「黃米飯」及「酥油茶」等不同類型的祝福。

節目中其中一件趣事，是由於不丹結婚服飾配件較多，家英哥在執拾時竟意外地摑了阿姐一巴，無故被襲擊的阿姐即時「投訴」：「你唔使一巴摑過嚟吖？」家英哥為了補鑊，馬上嘟嘴「呼呼呼」呵番阿姐，場面搞笑又溫馨。其中一站是到當地的卡拉ok酒吧體驗，為了給阿姐送驚喜，家英哥於阿姐點唱《華麗轉身》時「借尿遁」，並極速變裝「唐僧」突襲獻唱個人首本名曲《Only You》。

阿姐親手餵家英哥

阿姐在節目中有主動親手餵老公食蛋糕，大呼「甜到漏」的家英哥事後要求「餵番阿姐」，可惜卻慘遭阿姐「派檸檬」、被狠狠Ignore，家英哥只好打圓場謂：「佢冇我修咯，鬧又唔係、嬲又唔係、笑又唔係，唯有唔做表情咯。」

阿姐和家英哥體驗了當地別具宗教色彩的「壇城沙畫」，壇城沙畫的的核心意義—「無常」，特色是每位作畫者完成作品後、必須將其摧毁，用以提醒人們「世間萬物皆是短暫」，不應執著於任何事件。對此，曾四度患癌的家英哥煞是感觸，並透過自身經歷勉勵觀眾：「人生就好似沙咁，因緣而聚，就係咁簡單，我用呢個方式開解自己。」