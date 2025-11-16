熱門搜尋:
娛樂
2025-11-16 12:46:10

帶阿姐看世界｜羅家英曾遺憾與汪明荃結婚16年冇婚照 不丹甜蜜吻額拍婚照還願

汪明荃和羅家英往不丹拍旅遊節目《帶阿姐看世界》。

汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）早前(10)出發往不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，其中一站是穿上不丹傳統民族裝拍攝婚紗照。家英哥和阿姐拍拖20年後結婚，原來婚後至今16年從沒拍過婚照，一直成為英哥的遺憾，今次趁拍節目圓夢，更是情不自禁親吻阿姐額頭，二人不時對望甜笑，幸福甜蜜盡在不言中。

 

汪明荃(阿姐)和家英哥在不丹影婚照，非常sweet。 汪明荃(阿姐)和家英哥在不丹影婚照，不時對視甜笑。 汪明荃(阿姐)和家英哥在不丹影婚照，不時對視甜笑。 家英哥圓了拍婚照的心願，情不自禁輕吻汪明荃(阿姐)額頭。 家英哥和汪明荃(阿姐)在不丹影婚照，還了心願。

夢想成真超驚喜

阿姐與家英哥自2009年結婚後一直沒有拍過婚紗照，家英哥對這件事一直耿耿於懷，多年來也有想過飛其他地方拍攝，想不到最後在《帶阿姐看世界》中夢想成真，家英哥笑言一切全是貼心節目監製炮製給二人的驚喜，家英哥難掩開心謂：「影結婚相我覺得都係要趁我哋仲後生、靚靚哋嘅時候影番張紀念吓嘅。（說畢自己也忍不住笑）嗰時有諗過不如去韓國影婚紗啦、西式啲啦，我有係咁諗過吓嘅，估唔到嚟到不丹突然間……可能我同製作組約略講過吓，咁佢就暗中安排咗。」

汪明荃(阿姐)穿上不丹人大時大節的傳統服飾，預備拍婚照。 汪明荃(阿姐)穿上不丹人大時大節的傳統服飾，預備拍婚照。 汪明荃(阿姐)穿上不丹人大時大節的傳統服飾，預備拍婚照。 家英哥穿上不丹人大時大節的傳統服飾，預備拍婚照。 阿姐好細心咁幫家英哥整理個衫袖。 阿姐和家英哥獲得當地大師加持。

獲不丹大師祝福

汪明荃補充謂：「因為我哋嗰時喺美國結婚，冇著到傳統婚紗/裙褂，佢(指家英哥)成日話我哋幾時影番輯結婚相。但(今次)我都未同佢講實嘅，因為我要嚟到呢度先知啱唔啱，最後估唔到我哋會著上不丹嘅傳統服裝，仲要有大師祝福，又有好多村民同我哋跳舞慶祝，都幾難忘，佢哋煮啲嘢都好好食架。」家英哥聽畢在旁開心補充：「有大師加持我哋嘅婚姻，等我哋白首和諧。跟住佢哋召集咗七、八個村婦女代表，佢哋著到好靚嘅歡迎我哋，唱歌畀我哋聽，又邀請我哋一齊跳土風舞，好簡單嘅舞嚟嘅。」

阿姐和家英哥事後大談在不丹影結婚相感受。 阿姐和家英哥事後大談在不丹影結婚相感受。 家英哥受訪期間，突然撒嬌要阿姐畀手仔，場面搞笑。

怕醜握手仔

訪問尾聲，家英哥突然開心又感慨地表示：「我就還咗個心願嚟喇係咪呀？」說畢還突然向阿姐撒嬌要求「握手仔」；阿姐雖感知所措，但亦算是第一時間伸手回應老公，並「係係係」與家英哥不斷握手，雖然有點害羞，但亦忍不住甜笑，溫馨又搞笑。帶阿姐看世界》將由1124日起，逢周一至五晚10點半翡翠台播映。

