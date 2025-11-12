帶阿姐看世界｜老公羅家英任神秘嘉賓 汪明荃不丹之旅瘋狂曬情侶裝

阿姐汪明荃與羅家英前晚（10日）身穿粉紅色情侶裝，現身機場出發到不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，最後一站神秘嘉賓身份正式揭盅。《帶阿姐看世界》將由11月24日起，逢周一至五晚10點半翡翠台播出。 三乖孫驚喜送機 為熱烈慶祝阿姐出發前往最後一站「不丹看世界」，製作組找來三名之前陪過阿姐看世界的的三大乖孫，周嘉洛、阮浩棕、周奕瑋到機場送機，為阿姐送上開心驚喜。五人事後齊齊接受娛樂新聞台採訪，阿姐透露是第一次踏足不丹，故感到十分嚮往兼期待，家英哥則搞笑地乘機撩阿姐影結婚相：「不如我哋去影番啲靚相吖，嗰啲民族服裝幾得意嘅，不如影啲結婚相呀，民族結婚相喎！」家英哥語音未落、即全場「孫仔」起哄：「正喎！」反觀阿姐一貫淡定：「諗吓先諗吓先。」三位「孫子」見狀即再起哄：「想睇呀X2」、「好浪漫呀」，家英哥聞言竟幽默地向阿姐大玩約法三章：「不過我抱你唔起，你唔使旨意。」

家英哥自封狗王 阿姐又笑言拍畢《帶阿姐看世界》頭三站後，經常掛住周嘉洛、阮浩棕及周奕瑋，並表示：「真係有掛住㗎，尤其依家就嚟要播出街。」家英哥聞言即搞笑扮呷醋：「你哋慢慢傾，我走先喇。」成功搞到三個孫仔驚驚，嘉洛搞笑補鑊：「過咗去㗎喇。」之後嘉洛續指原本想獻上飛吻賀阿姐出發不丹，但礙於家英在眼前不敢亂來，家英哥即搞笑點名阮浩棕代阿姐接受「嘉洛香吻」。 阿姐又談到自己工作行程滿滿，故會在台慶前趕返香港工作：「18號返（香港），19號台慶，仲要東華添，跟住返番去劇組。」家英哥聞言也不甘示弱：「你估淨係你啊，我都好忙㗎。」又謂這次不丹之旅可算是「寓工作於拍拖/渡假」。整個訪問過程都以搞笑居多的家英哥，當談到不丹多野狗時，即揚言自己是狗王，並示範如何以「狗吼功」保護阿姐；而配合扮演被嚇退野狗的周嘉洛亦極之入戲，場面Funny。

甜蜜擺心心手勢 已抵達不丹開始拍攝的阿姐，亦連接在IG為《帶阿姐看世界》宣傳兼分享抵達不丹的喜悅：「節目將於11月24日開始播出，晚上1030。請密切留意及多多支持！」、「第一天到不丹天氣很好，中午陽光充沛，但不熱。」、「在機上聽到空姐介紹今天是不丹第四任皇帝的70歲生日，全國放假三天，所以全國上下一片熱鬧，七彩繽紛的經幡隨街飄陽（揚），到處排上太上皇的照片，印度總理穆迪也特來參加壽宴。」照片所見，阿姐與家英哥相當恩愛，一落機即合力做出「大心心」手勢，甜過蜜糖。網民則留言大讚穿了情侶裝的家英哥與阿姐又襯又靚。