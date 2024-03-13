幕府將軍｜串流上架即破紀錄 爛番茄新鮮度獲99%好評

改編自James Clavell同名暢銷全球小說，一連10集的Disney+原創史詩鉅製《幕府將軍》(Shogun)於上架前已獲得好評，外媒評價持續高企，在影評網爛番茄(Rotten Tomatoes)上高達99%新鮮度，更一度取得100%正評，目前觀眾評分亦有94%。《幕府將軍》以公元1600年的日本戰國時代作故事背景，並以真實人物原型作為基礎創作而成，講述三個身份特殊的人物，於大時代漩渦中互相牽引求生，激起連場無比震撼、爾虞我詐的權力鬥爭。《幕府將軍》由真田廣之、澤井杏奈、Cosmo Jarvis、淺野忠信、二階堂富美等傾力演出，自首播後旋即打破紀錄，於Hulu及Disney+ 串流平台上錄得高達900萬全球觀看次數(以首播後頭六天計算；一個觀看次數相等於整體觀看時間除以劇集時間計算)，成為平台上全球觀看次數最高的大眾娛樂劇情系列影集。