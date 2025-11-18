幕府將軍｜國寶級男神目黑蓮加盟 窪田正孝孖水川朝美夫妻檔參演第二季

全球爆紅、稱霸艾美獎的得獎神劇《幕府將軍》（Shōgun）今日宣布日本國寶級男神目黑蓮正式加盟演員陣容，並將會飾演「Kazutada」一角。《幕府將軍》第一季自去年在Disney+上架後風靡各地劇迷，第二季即將在2026年1月於温哥華開拍，並將於Disney+獨家上線。

睇首季已被深深打動

身為日本當紅男團Snow Man主將的目黑蓮，除了歌唱事業外，在影視方面亦屢獲殊榮，更是時尚品牌Fendi的全球品牌大使。此外，目黑蓮有份參與拍攝、紀錄Snow Man於日本各地精彩旅程的紀錄片系列《與Snow Man同行》亦已在Disney+上線。對於加入得獎劇《幕府將軍》陣容，目黑蓮表示：「能夠加入《幕府將軍》第二季演員陣容，我感到無比榮幸！去年我於Disney+上觀看《幕府將軍》時，劇集對日本獨特而宏大的的描寫深深打動了我，感覺與以往影集中呈獻日本的形象截然不同。作為一名日本人，我強烈地渴望成為這部劃時代作品的一分子，於是我開始深入了解製作團隊，探索真田廣之的願景和他長久以來的奉獻精神，並細讀了各類關於《幕府將軍》的文章。今年，我終於獲得試鏡的機會，所以我把自己過往演出的片段提交給劇組，並參與了試鏡。如今，就是夢想成真。過去一年我不斷想像自己身處在《幕府將軍》的片場，將我的角色詮釋得栩栩如生。我希望能致力傳承前人所創造的光輝，成功於這部傑作之中塑造出我的角色。我非常期待能讓大家看到第二季，與大家一同踏上這段精彩旅程！謝謝大家，敬請期待《幕府將軍》第二季！」