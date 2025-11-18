幕府將軍｜國寶級男神目黑蓮加盟 窪田正孝孖水川朝美夫妻檔參演第二季

全球爆紅、稱霸艾美獎的得獎神劇《幕府將軍》（Shōgun）今日宣布日本國寶級男神目黑蓮正式加盟演員陣容，並將會飾演「Kazutada」一角。《幕府將軍》第一季自去年在Disney+上架後風靡各地劇迷，第二季即將在2026年1月於温哥華開拍，並將於Disney+獨家上線。
睇首季已被深深打動
身為日本當紅男團Snow Man主將的目黑蓮，除了歌唱事業外，在影視方面亦屢獲殊榮，更是時尚品牌Fendi的全球品牌大使。此外，目黑蓮有份參與拍攝、紀錄Snow Man於日本各地精彩旅程的紀錄片系列《與Snow Man同行》亦已在Disney+上線。對於加入得獎劇《幕府將軍》陣容，目黑蓮表示：「能夠加入《幕府將軍》第二季演員陣容，我感到無比榮幸！去年我於Disney+上觀看《幕府將軍》時，劇集對日本獨特而宏大的的描寫深深打動了我，感覺與以往影集中呈獻日本的形象截然不同。作為一名日本人，我強烈地渴望成為這部劃時代作品的一分子，於是我開始深入了解製作團隊，探索真田廣之的願景和他長久以來的奉獻精神，並細讀了各類關於《幕府將軍》的文章。今年，我終於獲得試鏡的機會，所以我把自己過往演出的片段提交給劇組，並參與了試鏡。如今，就是夢想成真。過去一年我不斷想像自己身處在《幕府將軍》的片場，將我的角色詮釋得栩栩如生。我希望能致力傳承前人所創造的光輝，成功於這部傑作之中塑造出我的角色。我非常期待能讓大家看到第二季，與大家一同踏上這段精彩旅程！謝謝大家，敬請期待《幕府將軍》第二季！」
水川朝美與老公合作
新加入的演員陣容鼎盛，除目黑蓮外，還有水川朝美飾演「Aya」、窪田正孝飾演「Hyūga」、金田昇飾演「Hidenobu」、榎木孝明飾演「Lord Ito」、國村隼飾演「Gōda」。同時兩大主演包括飾演幕府將軍「吉井虎永」的艾美獎影帝真田廣之、飾演「按針」的英國演員Cosmo Jarvis亦即將聯手二階堂富美 (飾演 落葉夫人)、阿部進之介 (飾演 戶田廣勝)、金井浩人 (飾演 樫木央海)、洞口依子(飾演 桐夫人)、Tommy Bastow (飾演 馬田阿爾維托神父)、宮本裕子 (飾演 銀)、奧野瑛太 (飾演 佐伯)、向里祐香 (飾演 菊子) 一同回歸！
於劇集首季中，將領「吉井虎永」(真田廣之 飾) 奮身對抗來自攝政委員會成員的聯手攻擊。此時，一艘來自歐洲的神秘船隻漂流至附近的漁村，而船上的英國水手「按針」 (Cosmo Jarvis飾) 帶來了一個足以改變權力平衡的秘密，為吉井虎永扭轉劣勢！在「按針」的幫助下，吉井虎永成功贏得這場定奪歷史的世紀內戰。《幕府將軍》第二季將會設定在第一季故事的十年後，繼續講述「吉井虎永」與「按針」這兩位來自不同世界、卻又因命運而互相糾纏的傳奇故事。《幕府將軍》改編自James Clavell筆下暢銷小說，由Rachel Kondo及Justin Marks創作，FX Productions製作。Justin Marks及Rachel Kondo與Michaela Clavell、Edward L. McDonnell、Michael De Luca、真田廣之擔任執行監製；Cosmo Jarvis與宮川惠美里擔任共同執行監製。
艾美誕生首位日本視帝
《幕府將軍》第一季榮獲18項艾美獎獎項，創下單季劇集獲得最多艾美獎的紀錄，同時亦是首套榮獲艾美獎「劇情類最佳劇集」的FX原創作品。最佳男主角真田廣之亦為首位獲得艾美獎劇情類劇集最佳男主角的日本演員，成為「日本第一人」；劇集女主角澤井杏奈則創下歷史，成為首位獲得艾美獎劇情類劇集最佳女主角的亞裔女演員。《幕府將軍》好評造成全球風潮，除以上演員獎項外，更榮獲金球獎最佳電視劇集 (劇情類)、美國電影學會 (AFI) 年度電視節目以及美國演員工會獎、美國編劇工會獎、美國導演工會獎、美國監製工會獎、TCA、獨立精神獎等眾多其他獎項的最高榮譽，成績備受認同。