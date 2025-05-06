幕府將軍｜第二季明年1月温哥華開鏡 艾美獎視帝真田廣之回歸兼任執行監製

改編自James Clavell筆下暢銷小說的大熱劇《幕府將軍》，於上年度橫掃各大電視劇頒獎禮，第二季已鐵定於明年1月於温哥華開始實地拍攝，消息令劇迷大呼期待！

於劇集首季中，真田廣之飾演的將領「吉井虎永」，於正值「百年內戰」的日本備受攝政委員會成員聯合對付並處於劣勢。於命運的操弄下，一艘來自歐洲的神秘船隻於沿海漁村突然出現，船上的英國水手「按針」（Cosmo Jarvis飾）為吉井虎永扭轉劣勢！在「按針」的幫助下，吉井虎永成功贏得這場足以定義歷史的世紀內戰。《幕府將軍》第二季將會設定在第一季故事的十年後，繼續講述「吉井虎永」與「按針」這兩位來自不同世界，卻又因命運而互相糾纏的傳奇故事。