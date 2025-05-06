幕府將軍｜第二季明年1月温哥華開鏡 艾美獎視帝真田廣之回歸兼任執行監製

改編自James Clavell筆下暢銷小說的大熱劇《幕府將軍》，於上年度橫掃各大電視劇頒獎禮，第二季已鐵定於明年1月於温哥華開始實地拍攝，消息令劇迷大呼期待！
於劇集首季中，真田廣之飾演的將領「吉井虎永」，於正值「百年內戰」的日本備受攝政委員會成員聯合對付並處於劣勢。於命運的操弄下，一艘來自歐洲的神秘船隻於沿海漁村突然出現，船上的英國水手「按針」（Cosmo Jarvis飾）為吉井虎永扭轉劣勢！在「按針」的幫助下，吉井虎永成功贏得這場足以定義歷史的世紀內戰。《幕府將軍》第二季將會設定在第一季故事的十年後，繼續講述「吉井虎永」與「按針」這兩位來自不同世界，卻又因命運而互相糾纏的傳奇故事。
第二季將繼續由艾美獎、金球獎最佳男主角真田廣之回歸飾演幕府將軍「吉井虎永」，同時更會升任至執行監製；Cosmo Jarvis亦會擔任劇集的聯合執行監製。劇集將繼續由Rachel Kondo及Justin Marks攜手創作，並與Michaela Clavell、Edward L. McDonnell、Michael De Luca一同擔任執行監製。
《幕府將軍》推出後獲獎無數，第一季榮獲18項艾美獎獎項，創下單季劇集獲得最多艾美獎的紀錄。同時，劇集男主角真田廣之亦為首位獲得艾美獎劇情類劇集最佳男主角的日本演員，成為「日本第一人」，同劇女主角澤井杏奈亦創下歷史，成為首位獲得艾美獎劇情類劇集最佳女主角的亞裔女演員。