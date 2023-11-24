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娛樂
2023-11-24 14:45:00

幕後爆TVB藝人真性情 激讚佘詩曼、陳豪、馬國明 「短腳蝦伉儷」、「譚歌后」被批性格差

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幕後爆TVB藝人真性情 激讚佘詩曼、陳豪、馬國明 「短腳蝦伉儷」、「譚歌后」被批性格差

幕後爆TVB藝人真性情 激讚佘詩曼、陳豪、馬國明 「短腳蝦伉儷」、「譚歌后」被批性格差

好多人都會好奇TVB藝人私下個性係咪與屏幕形象一樣，定係人前人後兩個樣，每次有行內人士爆料時討論度都相當高。近日，從事幕後多年嘅業內人士「羅人」於社交平台「文人多說話」大揭秘，大爆TVB藝人真面目，當中更點名激讚幾位藝人。

佘詩曼角色霸氣，展現超班演技 ， 佘詩曼相隔六年重返無綫擔正拍劇。 佘詩曼以女一姿態率拍檔出席《新聞女王》記者會。 佘詩曼在此劇脫胎換骨的演出讓她擺脫出道初期的劣評，踏上花旦之路。（網上圖片） 佘詩曼演出了爾淳表面和善，背地裏心機重重的雙面性格。（網上圖片） Name 佘詩曼在《鳳凰四重奏》用精湛的演技演繹了四個不同年代背景下的女性。（網上圖片）

讚洪永城親民

「羅人」於帖文中表示TVB好多藝人都好nice，認為佢哋都係打份工無需要扮嘢，其中佢就點名大讚陳豪、馬國明、陳煒、佘詩曼、歐瑞偉，又詳細講述與洪永城及袁文傑嘅相處。「羅人」表示與洪永城首次拍廣告期間對方唔扮嘢又親民：「好記得第一日拍，佢笑笑口同我講：『你有乜要吩咐我做，我就點做』，我都唔知點答佢，拍完佢仲萬歲，一個吾（唔）難相處artist」；至於袁文傑，網民就大讚真人高大靚仔又好傾：「佢又係唱片友，佢甚麼音樂都聽，佢聽嘢好勁，識好多唔同類型嘅音樂，佢同我一樣，都係阿仙奴fans，同佢吹水，真係可以吹足一晚。」另外，又表示已故嘅曾偉權都好nice好好人。

歐瑞偉獲讚賞態度NICE（歐瑞偉IG） 陳豪獲讚賞態度NICE，性格好（陳豪IG） 洪永城讚賞態度NICE，性格好（洪永城IG） 袁文傑自言沒有大紅大紫，但感謝鼓勵他的人（袁文傑IG） 陳煒被讚性格好（陳煒IG） 馬國明親民無架子（馬國明IG）

袁文傑︰感激！多謝！

帖文惹起關注，唔少網民都留言分享自己遇過嘅親民藝人，例如黃淑儀、鮑起靜、羅蘭姐等等。袁文傑更加轉發並留言：「我沒有飛黃騰達，亦沒有大紅大紫過，但一直下來，總算累積到不少知音，能夠在空氣中、網絡世界，同憂同喜，我想，這樣子能夠繼續走下去…我自求我道！多謝post內各位的留言，雖然並非全都提到自己，但對自己來說，已是不能要求更多之鼓勵，感激！多謝！」

袁文傑轉載原文，並感謝所有支持他的人（袁文傑FB）

袁文傑轉載原文，並感謝所有支持他的人（袁文傑FB）

007 短腳蝦伉儷  痰+池 老千嘩 周街鱷被點名

而「羅人」有讚亦有彈，揞名部分藝人真人性格差：「嗰d就費事講啦，甚麼007、短腳蝦伉儷、痰+池、老千嘩、周街鱷呢啲，不提也罷」，令唔少網民都相當好奇，齊齊喺到估呢啲藝人嘅真實身份：「短腳蝦，長腳蟹 痰+池，譚歌后」、「短腳蝦伉儷......扮林作嗰個？」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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