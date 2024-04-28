平井堅消失樂壇 《閉目入神》原曲20周年揭神隱近況

日本靚聲天王平井堅突然消失J-POP界，適逢今天是其代表作歌曲《輕閉雙眼》面世20周年，日媒最近追訪堅哥近況，留了白鬚的他風格有別以往，他受訪時坦言正暫別歌壇，何時復出仍無可奉告。

停工近三年

52歲的平井堅於1995年出道，以高音靚聲及天賦才華受到注目，憑2000年單曲《樂園》成功爆紅，並深受廣大樂迷愛戴，之後推出多首大熱歌曲，包括《古老大鐘》、《POP STAR》等，當中2004年4月28日上架的《輕閉雙眼》，以當年賣座電影《在世界中心呼喚愛》的主題曲紅遍亞洲，分別被香港、台灣、南韓歌手翻唱成不同版本，而鄭中基改編的廣東版《閉目入神》亦教香港樂迷耳熟能詳。原曲眨眼已經20周年，主唱者平井堅卻停工近三年，不僅這三年來沒有出碟及發布新歌，就連他自1998年起每年舉行的Ken’s Bar也停辦了四年，令歌迷擔心之餘也期待平井堅能早日復出。