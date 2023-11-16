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娛樂
2023-11-16 17:55:00

年少日記獲金馬獎5項提名今日上映 飢餓遊戲前傳及血腥假期提供管能刺激

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年少日記獲金馬獎5項提名今日上映（年少日記fb）

年少日記獲金馬獎5項提名今日上映（年少日記fb）

《Marvel隊長2》全球反映冷淡，超級英雄片唔再係票房靈丹，一眾片廠冇晒方向，亦可能係各類型電影百花齊放之時。正如今個禮拜新戲，有揭示社會傷痛一面嘅港產片《年少日記》，有血腥恐怖片，仲有大熱作《飢餓遊戲》前傳。唯獨喜劇欠奉，想笑得出的確係唔易。

《年少日記》

中學教師鄭sir（盧鎮業飾）某日在班上發現一封沒署名的遺書，讓他不禁回想起自己充滿暴力與遺憾的童年往事。在面對婚姻危機和病危的暴躁父親同時，鄭Sir必須找出企圖輕生的同學，阻止悲劇重演。鄭中基、陳漢娜 、韋羅莎、黃梓樂。何珀廉、戴玉麒、周漢寧、吳冰 等演員，與導演卓亦謙及監製爾冬陞在首映場時大獲好評。             

賣點：榮獲金馬獎5項提名，成長嘅壓力、家庭嘅壓抑，電影反映不少觀眾嘅經歷，觸動人心。

年少日記盧鎮業（小野）飾演鄭sir（年少日記fb） 年少日記陳漢娜飾演林雪兒（年少日記fb） 年少日記鄭中基飾演鄭自雄（年少日記fb） 年少日記是「首部劇情電影計劃」得獎作品（年少日記fb） 年少日記獲第60屆金馬獎最佳劇情片、最佳新導演等5項提名（年少日記fb） 年少日記11月16日正式上映[（年少日記fb） 年少日記黃梓樂、何珀廉等小演員演技出色（年少日記fb） 年少日記演員包括盧鎮業，鄭中基，陳漢娜，韋羅莎，黃梓樂，何珀廉，戴玉麒，歸綽嶢，周漢寧，梁祖堯（年少日記fb）

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》 

為了讓施惠國的公民記取戰爭教訓而舉辦的飢餓遊戲 , 即將迎來第十 屆。不僅被抽中的貢品要以孤注一擲的決心贏得比賽 , 連出身都城世家的學生也將擔任導師 , 與他們的貢品合作 , 贏得 比賽、獲得榮耀 , 以及遠大前程 。 18歲尚未當上施惠國總統的科利奧蘭納斯史諾 , 期待成為最有競爭力的貢品的導師 。史諾家族曾經輝煌 , 但在戰後家道中落 。如今房子的稅金、家人的命運取決於史諾能否比他的同學更聰穎、更有謀略 , 指導貢品贏得飢餓遊戲。 然而局勢一開始就對史諾非常不利 , 他被分配到的貢品 , 是來自施惠 國最窮困的第十二區的瘦弱女孩 – 露西葛蕾 。 她身穿彩虹褶裙 , 帶 著一條蛇參加抽籤典禮 , 在眾人面前放蛇咬人 …. 在競技場裡 , 眼看有一場生死決鬥 , 史諾所做的每一個抉擇都可能 讓 露西葛蕾走向勝利或毁滅。沒有退路 , 他們倆的命運完全糾纏在一 起 , 他開始同情他那個在劫難逃的貢品 ….他必須衡量自己的需求 、 遵 循遊戲的則、抗拒內心的欲望 , 無論付出何等代價都要讓他們倆活下去。

賣點：想繼續食大熱系列《飢餓遊戲》嘅紅利但又唔想翻拍，所以搵全新班底拍個前傳，仲吸唔吸引到你入場？

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》以全新班底拍攝，新鮮感十足

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》以全新班底拍攝，新鮮感十足

《血腥假期》

全城勁買的感恩節瘋狂大減價日「黑色星期五」，慘變騷亂悲劇⋯⋯ 原本一家團聚的感恩節，卻引來頭戴詭異面具的殺人狂魔，在鎮內以超血腥手段四處殺戮，居民先後遭殃⋯⋯ 一頓血淋淋的感恩節大餐，即將擺在你眼前！

賣點：賀感恩節嘅血腥恐怖片，主力瘋狂殺殺殺、提供官能刺激嘅電影。

原文刊登於 電影LOL

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《血腥假期》提供官能刺激

《血腥假期》提供官能刺激

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