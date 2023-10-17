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娛樂
2023-10-17 20:30:20

年少日記｜盧鎮業首擔大旗與陳漢娜夫妻 兩日內歷盡結婚分居到重逢

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盧鎮業在《年少日記》首擔男主角，花了不少時間預備角色。(劇照)

盧鎮業在《年少日記》首擔男主角，花了不少時間預備角色。(劇照)

由爾冬陞監製、新晉導演卓亦謙自編自導的《年少日記》，獲今屆金馬獎五項大獎提名，首擔大旗做男主角的盧鎮業(小野)與陳漢娜合照夫妻，有不少親熱場前，在兩天拍攝日內，一氣呵成經歷結婚、懷孕、吵架、分居、重逢的關係轉變，幸而兩人曾合作拍攝MV及短片，拍親密戲互有默契與信任。

盧鎮業在《年少日記》演教師，為找出班上企圖輕生的學生，重新面對充滿暴力與遺憾的童年。(劇照) 盧鎮業在《年少日記》演教師，重新面對充滿暴力與遺憾的童年。(劇照)

與角色深入交談

《年少日記》講述演中學老師的盧鎮業為找出班上企圖輕生的學生，不得不重新面對充滿暴力與遺憾的童年往事。曾憑《叔叔》獲提名金像獎「最佳男配角」提名的小野，今次演有隱秘過去的鄭Sir，首次擔正的他花了不少時間預備這沉重角色：「在開拍前，我和鄭Sir聊了好多遍，有時是閒聊、有時是deep talk，感覺就是交了一個好朋友般。我們交換自身的經歴，讓對方認識自己以及對自己重要的關係、事物，例如鄭Sir的學生、妻子、往事，都是重要的立足點。」盧鎮業為了幫助入戲，更與電影內的一班學生拍了一張班相，隨身攜帶，即使沒戲份的日子亦盡量去現場，小野表示：「因為故事牽涉兩條時間線，童年往事對鄭Sir有很大影響，所以我都想去見證一下小學時的經歷，感受鄭Sir的記憶。」他坦言對今次演出有期望：「希望觀眾能在電影中找到共鳴，以及感受到各部門在不同領域中獻出的創造力。」

盧鎮業與陳漢娜在《年少日記》演夫妻。 盧鎮業與陳漢娜在《年少日記》演夫妻，有不少親密戲份。 盧鎮業與陳漢娜在《年少日記》演夫妻，要在兩日內經歷結婚懷孕離婚到重逢。 盧鎮業與陳漢娜在《年少日記》演夫妻，要在兩日內經歷結婚懷孕離婚到重逢。 盧鎮業與陳漢娜在《年少日記》演夫妻，要在兩日內經歷結婚懷孕離婚到重逢。 盧鎮業與陳漢娜在《年少日記》演夫妻，要在兩日內經歷結婚懷孕離婚到重逢。

與陳漢娜演親密戲充滿默契信任

小野與陳漢娜( Hanna)合演夫妻，不乏親熱場面，兩人雖是首次合作拍電影，但已幸曾多次合作拍MV及短片，拍攝親密場面時，因熟悉對方而彼此互信，可直接討論要怎麼處理，小野笑言最緊張的只有導演：「我們大部份的戲份都集中於連續兩天的拍攝。由頭場先拍攝結婚，然後密集地經歷懷孕、吵架、分居、重逢，一氣呵成。劇組排rundown時對角色關係變化的兼顧，對我們有很大幫助。」小野自言跟Hanna很有默契：「她會給予對手安穩和信任的感覺，從而產生一種『大家一齊做好佢』的默契。」Hanna亦對小野讚口不絕，大讚小野：「每次與小野合作都很開心可以，他是個很好的演員，也是很好的對手、伙伴。他對角色的細膩演繹，有很強大的感染力，所以一起演戲很有滿足感！」

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