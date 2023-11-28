年少日記｜盧鎮業黃梓樂想孖住演喜劇 爆導演在片場常常以淚洗面

《年少日記》在金馬獎獲頒「最佳新導演」及「觀眾票選最佳影片」，監製爾冬陞、導演卓亦謙、盧鎮業(小野)及黃梓樂(老闆仔) 今日(28日)出席記者見面會並進行謝票。他們拿出兩個金馬獎座一齊合照，非常開心。小野及老闆仔表示獎項很有份量，很多謝觀眾投票給他。

老闆仔提到當下宣布賽果時，得知導演拎獎時，大家都非常感動，甚至有人喜極而泣。他又提到在台灣謝票時，感受到當地觀眾的熱情，甚至有香港觀眾專程飛去台灣支持。問到他有沒有興趣到台灣發展，他表示沒有，更自言普通話不好，回家要努力學習。小野表示自己到台灣只是逗留兩日一夜，都是工作及訪問，之後便出機場，想不到一蚊也沒用過。

導演在片場不停哭

談到二人在電影中的對手戲很少，小野表示僅得一場對望，但二人在片場經常見面，他又會問副導演拿老闆仔的通告，專登到場，「因為好重要，要知道童年屋企發生咩事，細個嘅時候係點樣打法。」他們透露導演經常在片場哭，工作人員都很擔心他，因為不知道他經歷了甚麼，有時更會在片場問「今日導演喊咗未？」

最想拍喜劇

老闆仔表示看了此片6次，有5次都有哭，小野稱自己看了3次，3次都很感動，又大讚老闆仔演得好好。問到二人日後若合作，可會想演甚麼，他們表示想拍喜劇，如一齊去做劫匪。老闆仔稱過去常拍悲慘角色，所以特別想拍喜劇。