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娛樂
2023-11-29 01:01:52

年少日記｜金馬奪兩獎卓亦謙被爾冬陞催婚 獲政務司副司長父親讚叻仔：家人沒阻止我拍電影(有片)

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卓亦謙獲金馬獎「最佳新導演」獎，《年少日記》更獲金馬觀眾投票選為最佳影片。(陳奕釗攝)

卓亦謙獲金馬獎「最佳新導演」獎，《年少日記》更獲金馬觀眾投票選為最佳影片。(陳奕釗攝)

由新晉導演卓亦謙自編自導、爾冬陞監製《年少日記》，於剛過去第60屆金馬獎獲得「最佳新導演」獎，電影更獲金馬觀眾投票選為最佳影片，兩人今晚聯同兩位演員盧鎮員(小野)和黃梓樂(Sean)今晚於尖沙咀戲院謝票，被問到獲獎感受時，卓亦謙自言個性悲觀，獲悉入圍已覺被肯定，人生甚少收到好消息，乃未完全消化這喜訊。談到與台灣名導李安見面交流，卓亦謙突然緊張到「斷片」，更被爾冬陞窒：「連李安講嘢都唔記得，我講的怎會記得！」及後，卓亦謙才回想，李安導演看了《年少日記》，他說很喜歡，他又跟我說《年少日記》在最佳劇情長片和最佳原著劇本兩獎項上，都屬於最後的討論階段，他就說恭喜我，叫我繼續努力。」

卓亦謙被要求親吻獎項時，略顯尷尬，笑言親吻要留求女友。(陳奕釗攝) 卓亦謙獲金馬最佳新導演獎，竟被爾冬陹公開催婚。(陳奕釗攝)

至於領獎時公開多謝女友，他表示與女友乘車往出席頒獎禮的途中，才想到若有機會上台便要多謝女友。爾冬陞則半說笑指，自從黃進在獲頒最佳新導演獎時公開多謝女友，彷佛開了先例，「如果有新導演攞獎，沒多謝女友就大件事。」卓亦謙立即澄清是真心多謝女友，爾冬陞隨即催婚，追問他幾時結婚，卓亦謙自爆，「在金馬獎公布提名前，已準備結婚，但未求婚。」爾冬陞打蛇隨棍上，帶頭起哄要卓亦謙即場求婚，嚇得卓亦謙急忙回應，「呢個訪問唔係為我求婚架，俾我計劃吓先啦！」他表示昨晚(27)與女友返港後，才有時間重溫得獎片段，大爆女友哭成淚人。他笑言獲獎後沒

卓亦謙自編自導、爾冬陞監製的《年少日記》，奪金馬獎兩獎。(陳奕釗攝) 《年少日記》導演卓亦謙、監製爾冬陞，與兩位演員盧鎮業和黃梓樂齊齊謝票。(陳奕釗攝)

與胞妹加深了解

首次執導取得佳績，問到何時拍第二部時，爾冬陞搞笑地表示，「我曾看過有報道指，在十多位已拍首部劇情片的新導演中，只有兩位有機會拍第二部戲，所以我希望你盡快成為第三位。」《年少日記》上映兩周，票房逐步攀升至700萬，卓亦謙表示，由於是首部劇情片，沒太大票房壓力，當然若票房理想，代表有多些觀眾入場，但能夠完成作品及表達想傳遞的訊息，已很開心，例如有觀眾話睇完戲，試著跟家人傾偈，意義更為重大，「我妹妹看完之後，跟我展開了一次深刻的對話，我們之間的了解和關係都加深了。」

角色不完全是我

卓亦謙被揭其父親原來是政務司副司長卓永興，他表示不感壓力，並透露爸爸已看了《年少日記》，「佢恭喜我，他話演員、剪接、音樂各樣都很好，proud of you，叻仔！」問到父親是否支持他拍電影，卓亦謙就表示，「我聽過身邊很多朋友的故事，作為子女去追求夢想，會遇到一些困難，但其實家人完全沒有阻止我讀電影，所以係支持的。」至於戲中孩子的成長經歷，是否反映卓亦謙的童年遭遇，他就答道，「其實香港讀書壓力一向都好大，我爸爸媽媽都很傳統可能跟他們說將來要做畫家或設計師，他們都會覺得可以嗎？但電影裡很多東西放大了，因為我有朋友是這樣，但角色不完全是我，我和同學仔都感受過讀書的壓力。」說畢，獲爾冬陞大讚，「答得好！」

爾冬陞老來得女 有感而發

戲中的一對兄弟，在鄭中基演的嚴厲父親管教下成長，卓亦謙表示其爸爸不像鄭中基角色般嚴厲，只是綜合所搜集的資料，設定嚴父角色。爾冬陞自言在父母打罵下成長，「那時的社會未進步，打起來真的很勁，但爸爸打我唔代表他不愛我，只是當時教育方式的問題。」自言老來得女的爾冬陞，突然有感而發，表示要向兒童心理學專家如蕭芳芳等請教，學習表達的方式，「其實是很深澳的學問，我自己都有犯錯，犯錯後會立即收歛，全靠女兒令自己成長，我的耐性被她訓練，如今才能較寬容對代他們(新生代導演)。」卓亦謙補充指，《年少日記》並非單純講家暴，除了體罰也提及心理或言語上的處理。爾冬陞直言此片也令他有不少反思，自殺是事件的結果，「戲裡小孩的成長，和他家人的故事，勾起我們很多不同的回憶和反思，又或者是導演所希望的，觀眾看了有釋懷的感覺。」

花一年九個月剪接

有指《年少日記》初剪版比公映版更為沉重，問到日後可會再推出導演版時，卓亦謙笑言，單是剪片已花了一年九個月，寧願投放心力構思下部電影的劇本。爾冬陞直言，有不少新導演籌拍首部劇情片時，壓力甚大，「當年我做了多次演員，當年首次執導拍《癲佬正傳》時，拜神切燒豬時，我隻手震緊，所以好知道他們的心路歷程，唬吓、「口氹」吓，或威迫佢，給他deadline才能做到。」

 

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