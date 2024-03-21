年度票房冠軍韓片《破墓》嚇破各地紀錄 香港定4月11日上映 (有片)

《破墓》由《黑祭司》、《娑婆訶》驚悚大師張在現(張宰賢)執導，演員則有《原罪犯》的崔岷植、《鬼怪-孤單又燦爛的神-》女主角金高銀及《黑暗榮耀》型男李到晛合演，香港將於4月11日上映。《破墓》熱潮衝擊各地，台灣、印尼、越南等已創下多項影史票房紀錄；台灣方面，電影上映10天全台賣破4600萬台幣，繼《屍殺半島》後再創韓片在台票房新高紀錄。《破墓》亦於3月15日在越南上映，除了遠超第二名的《功夫熊貓4》榮登越南票房冠軍外，更一舉創下越南影史上韓片最高開畫紀錄，《破墓》同時成為印尼影史上最賣座的韓國電影！而上星期五於北美限量上映的《破墓》，更一舉奪下全美單廳票房冠軍，本周末在美國與加拿大更將擴大上映戲院數量。

《破墓》故事講述接受巨額資金委託移葬可疑墓地的風水師，與同行的葬儀師、巫女之間發生的奇異事件，首回預告中，只見風水大師相德(崔岷植 飾)摸著泥土，發出警告說：「一碰這墳墓肯定會發生怪事。沒有人應該被埋在這裏…」説完便捏了一小把泥土放進口中嚐了嚐...薩滿巫師花林(金高銀 飾)在考察環境的時候明顯感受到了寒氣。畫面一轉，剛才拿起泥土嚐了嚐的相德也感受到了不祥之氣，瞬間吐掉說：「惡中之惡的不祥墓地。」另一邊廂，發現事件不是想象中那麽簡單的相德、花林、法師峯吉(李到晛 飾)及禮儀師寧根(柳海真 飾)四人決定事先調查，以防惹禍上身。一切準備就緒，破墓儀式開始，將棺木挖掘上來後，寧根卻語氣凝重地說：「這真的是人類？」隨着背景音樂越來越急促，參與移葬墳墓的四人也逐漸發生怪事，其中最為嚴重的便是背誦經文的法師峯吉！只見他已經完全失去了理智需要用麻繩捆住，被邪念控制住的他還向花林露出挑釁的表情，峯吉甚至需要躺到病床上，身邊還有幾位巫師正為他驅靈。預告片的最後，當初將挖掘上來的棺木拿去火化的時候，寧根就對其餘三人說：「有東西從棺材裏走出來！」説完，邪靈的手便伸到了相德的肩膀。