幸福入場券｜茱莉亞羅拔絲屬主角唯一人選 澳洲小島變出峇里風光

荷李活巨星佐治古尼（George Clooney）夥茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）合演新片《幸福入場券》（Ticket to Paradise）今日在港開畫，兩位好拍檔又一次攜手登上大銀幕，繼創下億萬票房的《盜海豪情》（Ocean's Eleven）後再以影壇CP姿態合體，今次更飾演一對已離婚的鬥氣冤家。

銀幕CP缺一不可

導演Ol Parker經歷了過去幾年，認為全球觀眾也需要回復笑容，他說：「當疫情爆發後，我本身在寫的劇本突然顯得不合時宜，世界已徹底改變，我於是重新思考我應該創作怎樣的電影，我覺得我要寫一些令人開心的故事，大家這幾年都辛苦了，而愛情喜劇可以令觀眾一起開懷大笑。」在編寫劇本時，已經屬意由佐治古尼和茱莉亞羅拔絲飾演片中一對主角，兩位巨星曾合作過佐治古尼親自執導的《危險性私隱》（Confessions of a Dangerous Mind）、《華爾街綁架直擊》（Money Monster）、《盜海豪情》及《盜海豪情12瞞徒》（Ocean's Twelve）等，在大銀幕上的火花有目共睹。原來劇本的初稿，兩位主角的名字是叫Julius和Georgia，向兩位金像巨星致敬。不過劇本完成後，他們同時把劇本寄給佐治古尼和茱莉亞羅拔絲，Ol Parker說：「一般的做法是，你把劇本交到任何一位演員手上時，你是不會透露你打算找誰跟他一起主演，因為另一位演員不一定會答應演出。但今次，我是同時告訴他們我是打算找他們兩位一起演出，缺一不可，我沒有後補的選擇。」

尊重峇里島文化

由於故事背景是峇里，製作團隊花了很長時間進行深入的資料搜集、計劃及諮詢，確保電影能忠實地反映並尊重峇里人及他們的文化。電影礙於疫情措施的限制，無法飛往峇里取景，結果導演跟外聯製片人物色靚景，最終在澳洲找到位於昆士蘭州中部沿海地區的聖靈群島（Whitsunday Islands）來充當峇里島。除了在聖靈群島取景外，製作團隊在峇里的疫情措施放寬後亦前往當地，並聘請了峇里的拍攝團隊補拍一些風景鏡頭。