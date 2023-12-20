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娛樂
2023-12-20 18:02:55

幽遊白書真人版｜伊藤步演幽助母親與螢子鬥搶鏡 15歲裸體演《燕尾蝶》曾奪新人獎

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伊藤步與白石聖在真人版《幽遊白書》中分別飾演浦飯温子及螢子。

伊藤步與白石聖在真人版《幽遊白書》中分別飾演幽助母親及螢子。

真人版日劇《幽遊白書》在Netflix全球上架大受歡迎，官方近日得出的數據顯示，劇集自本月14日推出後，短短四天已錄得770萬views，而在12月11日至17日期間，真人版日劇《幽遊白書》更成為Netflix全球非英語節目的排行榜冠軍，一直穩佔日本、香港、台灣及泰國等地區首位，打入全球76個國家及地區的十大位置。

真人版《幽遊白書》在Netflix全球上架後，四天已錄得770萬views！

真人版《幽遊白書》在Netflix全球上架後，四天已錄得770萬views！

白石聖睇得又打得

Netflix將《幽遊白書》濃縮成五集連續劇，雖然部份角色被網民及原著粉絲猛烈狠批，不過部份演員卻被讚亮眼，當中以飾演螢子的25歲女星白石聖就最為省鏡！

白石聖入行7年，獲事務所力捧成為新生代演員，近年逐漸躋身影視界女一行列，擔演過多套深夜劇，今次演螢子被網民大讚睇得又打得。

25歲女星白石聖飾演螢子被讚省鏡。 白石聖入行7年，獲事務所力捧成為新生代演員。 白石聖入行7年，獲事務所力捧成為新生代演員。 白石聖近日曬腿宣傳《幽遊白書》，女人味濃郁。 白石聖近日曬腿宣傳《幽遊白書》，女人味濃郁。

岩井俊二昔日愛將

與此同時，由43歲的伊藤步飾演幽助母親同樣吸睛，不少網民認為她屬全劇最驚喜角色之一，雖然戲份不多，但卻相當搶眼。

今次，伊藤步在劇中扮演26歲男主角北村匠海的母親浦飯温子，令她再度受到網民關注，而她入行30年來，曾演出過多部大熱作品，包括岩井俊二電影《燕尾蝶》、《青春電幻物語》及大熱劇《晝顏》等，當年以15歲之齡裸體演出《燕尾蝶》獲得高度評價，還奪得影壇頒獎禮的最佳新人獎。

43歲的伊藤步飾演幽助母親同樣吸睛。 伊藤步入行30年來，曾演出過多部大熱作品。 伊藤步曾在岩井俊二電影《燕尾蝶》中獲得高度評價。 伊藤步憑《燕尾蝶》奪得影壇頒獎禮的最佳新人獎。 伊藤步接拍《燕尾蝶》時年僅15歲，當年更為電影露體演出。
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