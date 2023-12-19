幽遊白書真人版｜登上全球20地Netflix榜首 「牡丹」古川琴音演日版《不能說的秘密》繼續被鬧

真人版日劇《幽遊白書》上星期在Netflix上架後掀起熱話，日本展開強勁的宣傳攻勢，在澀谷鬧市的廣告可謂鋪天蓋地，由車站到大廈外牆的巨型屏幕，令該劇成為當地目前最熱門話題。

由日本和美國團隊共同打造的Netflix劇《幽遊白書》，推出後不論反應或口碑也來得比預期好，並登上全球20個國家及地區的排行榜冠軍，連日來一直穩佔香港Netflix榜首位置。根據網站Flixpatrol的統計，真人版《幽遊白書》上架第三天，已在日本、菲律賓、印尼、泰國、台灣、香港等共20個國家及地區攀上冠軍席位，劇集更打破早前外界一面倒負評，全五集亦節奏緊湊，獲得不少正面評價，不過選角仍被網民狠批，扮演牡丹一角的女演員古川琴音更是首當其衝。