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娛樂
2023-12-19 17:49:19

幽遊白書真人版｜登上全球20地Netflix榜首 「牡丹」古川琴音演日版《不能說的秘密》繼續被鬧

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真人版日劇《幽遊白書》上架後掀起熱話，在日本展開龐大的宣傳攻勢。

真人版日劇《幽遊白書》上架後掀起熱話，在日本展開龐大的宣傳攻勢。

真人版日劇《幽遊白書》上星期在Netflix上架後掀起熱話，日本展開強勁的宣傳攻勢，在澀谷鬧市的廣告可謂鋪天蓋地，由車站到大廈外牆的巨型屏幕，令該劇成為當地目前最熱門話題。

由日本和美國團隊共同打造的Netflix劇《幽遊白書》，推出後不論反應或口碑也來得比預期好，並登上全球20個國家及地區的排行榜冠軍，連日來一直穩佔香港Netflix榜首位置。根據網站Flixpatrol的統計，真人版《幽遊白書》上架第三天，已在日本、菲律賓、印尼、泰國、台灣、香港等共20個國家及地區攀上冠軍席位，劇集更打破早前外界一面倒負評，全五集亦節奏緊湊，獲得不少正面評價，不過選角仍被網民狠批，扮演牡丹一角的女演員古川琴音更是首當其衝。

真人版劇集《幽遊白書》自本月14日上架後，已登上全球20個國家及地區的Netflix冠軍席位。 古川琴音飾演「牡丹」引起不少原著粉絲狠批，網上出現一片「還我牡丹」的不滿聲音。

翻拍桂綸鎂代表作

其實，古川琴音已並非首次遭網民批評，周杰倫夥拍桂綸鎂的2007年經典台片《不能說的秘密》，早前宣布開拍日本版，起用古川琴音與男團SixTONES成員京本大我擔任主角，消息曝光後，古川琴音的外型及氣質即被網民嫌棄，如今在真人版《幽遊白書》中飾演牡丹惹來更多負評，網上出現一片「還我牡丹」的柴台聲浪，連帶明年夏天上映的日版《不能說的秘密》於外界亦不被睇好。不過，近日仍有海外網民在古川琴音的IG上留言打氣，近日她就更新IG，透過個人帳戶分享《幽遊白書》的幕後花絮照。

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京本大我與古川琴音為日本版《不能說的秘密》擔任男女主角，顏值受到質疑。 周杰倫夥拍桂綸鎂的2007年經典台片《不能說的秘密》今年宣布翻拍成日本版。 古川琴音近日更新IG，卻有不少海外網民留言打氣。 古川琴音在IG分享《幽遊白書》主角北村匠海與上杉柊平的花絮照。
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